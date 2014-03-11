به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نادری عصر سه شنبه در جشنواره نوروزی دانشگاه پیام نور گرگان با اشاره به در پیش بودن عید نوروز گفت: همان طور که حضرت علی (ع) فرمودند روزی که در آن گناه نباشد روز عید است.

وی در ادامه به جایگاه اقلیمی استان اشاره و تصریح کرد: در شهرهای مختلف ایران و جهان که درباره اقلیم استان گلستان صحبت می کردم برای خیلی ها جالب بود که چنین منطقه ای در دنیا وجود دارد.

نادری افزود: تنوع آب و هوایی استان در جهان کم نظیر است و شما می توانید در طول نیم ساعت شاهد چندین نوع آب و هوا را در گلستان مشاهده کنید.

اسماعیل نادری با ابراز تاسف از جایگاه گردشگری استان گلستان اظهار داشت: اینکه چنین استانی با امتیازات فراوان برای جذب گردشگر تنها نیم درصد سهم گردشگری در کشور را دارا باشد مایه تاسف است.

وی افزود: در بعضی کشورها از کمترین امتیاز گردشگری خود نهایت استفاده را برای جذب گردشگر می برند اما بر خلاف آنها ما نتوانسته ایم از امتیازات خود استفاده لازم را ببریم.

وی گلستان را "ایران کوچک" نامید و افزود: استان گلستان به دلیل تنوع قومی و مذهبی در کشور ما منحصر به فرد است، همچنین از نظر تنوع غذایی از قدیم تا کنون راه را برای جذب گردشگر باز کرده است.

رییس دانشگاه پیام نور در ادامه گفت: دانشجو باید بتواند صریح حرف خود را بزند و انتقاد کند و اگر این گونه نباشد جامعه رو به تعالی و پیشرفت نخواهد رفت.

اسماعیل نادری در پایان دانشگاه را محل زایش دانش خواند و افزود: دانشجویان باید بتوانند در محیط دانشگاه طرح های نو مطرح کنند و دیگران از آن استفاده کنند.

وی افزود: نوروز به معنای روز نو و بازگشت به خویشتن و فطرت پاک انسانی است، اگر روزی گناهی مرتکب نشویم آن روز برای ما حکم نوروز را دارد.

نادری خاطرنشان کرد: برای ما عید واقعی روزی است که در آن شاهد ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) باشیم و امیدواریم چشم ما به جمال نورانی ایشان روشن شود.