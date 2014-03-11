به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور ظهر سه شنبه در جمع مدیران راه و شهرسازی استان در رشت اظهار داشت: امسال برف سنگینی در استان بارید که ارتفاع آن در نواحی جلگه ای به 3 متر هم می رسید و این بارش در تاریخ 50 ساله گیلان بی سابقه بود.

وی افزود: از 14 هزار کیلومتر مسافت گیلان 10 هزار کیلومترو از دو هزار و 600 روستای استان، دو هزار روستا درگیر برف بودند که اداره کل راه و شهرسازی استان با 500 نفر پرسنل، 290 دستگاه تجهیزات سبک و سنگین، بخش خصوصی، تشکل های حرفه ای و پیمانکاران راه و شهرسازی برای بازگشایی راه ها و ارائه خدمات به مردم طی پنج شبانه روز فعالیت کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه برف اخیر موجب ایجاد خسارت در ماشین آلات راه و شهرسازی و بسترجاده های استان شده است، گفت: خسارت ها تنها در بخش راه 150 میلیارد تومان است و در این راستا از مسئولان کشوری راه و شهرسازی انتظار کمک ویژه داریم.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهردر استان بیش از 80 درصد است اذعان داشت: در گیلان در 10 شهر بالای 25 هزار نفر جمعیت و نزدیک به 42 شهر پایین 25 هزار نفر جمعیت ، ساخت 72 هزار و 800 واحد مسکن مهر آغاز شد که تاکنون 39 هزار و 500 واحد بصورت رسمی افتتا ح شده و 10 هزار واحد دیگر نیز آماده افتتاح است.

شعبانپور نبود زیرساخت های لازم را از مشکلات مسکن مهردر استان عنوان کرد و گفت: تامین زیرساخت مسکن مهر گیلان نیازمند 130 میلیارد تومان اعتبار است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 12 هزار واحد مسکن مهر سه جانبه در استان 33 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با وضع موجود و اعتبارات بانک مسکن ساخت آنها طولانی می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان تاکید کرد: واگذاری این واحدها به بخش خصوصی تنها راهکار برون رفت از مشکلات موجود است و اجرای آن نیازمند تعیین تکلیف نهایی است.

وی اشاره کرد: خودمالکان مسکن مهر استان در تامین زیرساخت های مسکن مشکلی ندارند و موفق تر از دولت عمل کرده اند.

شعبانپور اذعان داشت: با توجه به اینکه گیلان یک استان گردشگری و پذیرای مسافران زیادی است بار ترافیکی 11 کیلومتر آزاد راه رشت- قزوین گردشگری استان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: آزاد راه رشت - قزوین، راه آهن، کنارگذر انزلی و لنگرود از مهمترین پروژه های استان هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان تاکید کرد: تامین اعتبار و تکمیل این پروژه ها در رفع مشکلات استان و توسعه آن نقش مهمی دارد.