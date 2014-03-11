تندباد اردبیل را درنوردید/ کاهش دما از چهارشنبه؛ بارش برف از پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، تندباد که از پیش از ظهر امروز در مناطقی از استان بویژه در مناطق مرکزی آغاز شده بود، هم اکنون نیز ادامه داشته و باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شد.

شدت این تندباد که در برخی مناطق شهری به بیش از 50 کیلومتر و حتی در مناطق خارج شهری به بیش از 65 کیلومتر در ساعات نیز رسیده است، در ساعات میانی از شدت زیادی برخوردار بود.

وزش بادهای شدید که ساعاتی فروکش کرده بود، هم اکنون در مرکز استان آغاز شده و از شدت قابل توجهی برخوردار است. وزش باد شدید خسارتی در پی نداشته اما در تردد عابران و شهروندان اختلالاتی را ایجاد کرده است.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان اردبیل در همین خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر بروز پدیده تندباد را با کاهش فشار هوا در سطح زمین عنوان کرد.

رسول همتی ادامه داد: بررسي نقشه­ های پیشیابی هواشناسی نشان داده بود که از امروز سه شنبه با کاهش فشار هوا در سطح زمین وزش بادهای شدید پدیده غالب در این استان خواهد بود.

وی در عین حال با بیان اینکه سرعت تندباد در بسیاری از ساعات قابل توجه نبوده است، تاکید کرد که این پدیده تا ظهر چهارشنبه در مناطق مرکزی استان ادامه خواهد داشت.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان همچنین با اشاره شرایط جوی استان در ساعات آینده، از بازگشت نسبی زمستان به این استان با بارش های برف و باران خبر داد.

وی آغاز تغییرات دمایی استان را از اواخر روز چهارشنبه و با تغییر الگوی باد و شمالی شدن جریانات دانست و عنوان کرد: از شامگاه فردا ضمن تراکم ابر و مه و افت دما، بارش برف از روز پنجشنبه مناطقی از استان را سفید پوش خواهد کرد.

همتی بیشترین بارش ها را مناطق کوهستانی و سردسیر عنوان کرد و یادآور شد: این شرایط جوی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.