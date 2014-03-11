به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی شامگاه امروز سه شنبه در حاشیه تقدیر کمیته ملی المپیک از مدال آوران المپیک در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیتش با بیان مطلب فوق اظهار کرد: من تمریناتم را زیر نظر پانزوان و زارع شروع کردم. همینکه قبل از شروع سال جدید کارمان را شروع کرده ایم جای شکرش باقی است اگر چه معتقدم برای آماده سازی کمی دیر است.

وی افزود: من در این مدت از آمادگی فاصله گرفتم چون اردویی در کار نبود و نمی توانستم در خانه ام تمرین کنم ولی کارم را مصمم و با انگیزه شروع کرده ام.

ملی پوش وزنه برداری ایران درباره برگزاری مراسم تقدیر از مدال آوران المپیک هم تاکید کرد: این مراسم هم باید زودتر از اینها برگزار می شد. به نظرم محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده (رئیس و دبیر پیشین کمیته ملی المپیک) در این زمینه کم کاری کردند ولی جای شکرش باقی است که مسئولان جدید به فکر ما بودند.

سلیمی ادامه داد: من سال آینده بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی را پیش رو دارم. در حالی که وضعیت اردوها با توجه به این شرایط خوب نیست. البته نمی توان انتظار داشت همه چیز مهیا باشد و کسی را نمی توان در این زمینه مقصر دانست چون فدراسیون هم بودجه لازم را نداشت.

وی در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با وجود باقی ماندن کوروش باقری در عرصه وزنه برداری آیا مثل گذشته با او در ارتباط خواهد بود یا خیر گفت: من ارتباطی با باقری ندارم. ارتباط قبلی ما صرفا کاری بود و الان این ارتباط هم قطع شده است.