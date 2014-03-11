  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۱۴

سرمربی تیم فوتبال نیوکاسل 7 جلسه محروم شد

سرمربی تیم فوتبال نیوکاسل 7 جلسه محروم شد

آلن پاردیو سرمربی نیوکاسل به دلیل ضربه سری که به صورت دیوید میلر هافبک تیم فوتبال هال سیتی زد با 7 جلسه محرومیت که 3 جلسه نخست آن ممنوعیت ورود به ورزشگاه است روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلن پاردیو به دلیل رفتار عجیب خود در پیروزی 4 بر یک نیوکاسل مقابل هال سیتی با این محرومیت روبرو شد و 60 هزار پوند جریمه شد.

سه جلسه نخست محرومیت پاردیو، محرومیت از حضور در ورزشگاه است و 4 جلسه بعدی محرومیت از نشستن روی نیمکت نیوکاسل است. باشگاه نیوکاسل نیز 100 هزار پوند پاردیو را جریمه کرده و هشداری رسمی به او داده است.

پاردیو بعد از این محرومیت گفت: عمیقا احساس پشیمانی می کنم از رفتاری که انجام داده ام و از همه عذرخواهی می کنم. اکنون تمرکز خود را به روی آماده سازی تیم برای دیدار مقابل فولام معطوف می کنم و امیدوارم بهترین نتیجه ممکن را در این فصل بگیریم.

کد مطلب 2254602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها