سرمربی تیم فوتبال نیوکاسل 7 جلسه محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلن پاردیو به دلیل رفتار عجیب خود در پیروزی 4 بر یک نیوکاسل مقابل هال سیتی با این محرومیت روبرو شد و 60 هزار پوند جریمه شد.

سه جلسه نخست محرومیت پاردیو، محرومیت از حضور در ورزشگاه است و 4 جلسه بعدی محرومیت از نشستن روی نیمکت نیوکاسل است. باشگاه نیوکاسل نیز 100 هزار پوند پاردیو را جریمه کرده و هشداری رسمی به او داده است.

پاردیو بعد از این محرومیت گفت: عمیقا احساس پشیمانی می کنم از رفتاری که انجام داده ام و از همه عذرخواهی می کنم. اکنون تمرکز خود را به روی آماده سازی تیم برای دیدار مقابل فولام معطوف می کنم و امیدوارم بهترین نتیجه ممکن را در این فصل بگیریم.