واحدهای صنفی و تولیدی راکد در آبادان تسهیلات می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی عصر امروز در نشست با روسای اتحادیه های صنفی در آبادان گفت: بر اساس این توافق به واحدهای صنفی از پنج تا 10 میلیون تومان (بدون سپرده) و به واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد از 500 میلیون تا یک میلیارد تومان وام پرداخت می شود.



وی از رونق کسب و کار و ایجاد زمینه های اشتغال با فعال سازی واحدهای تولیدی بهعنوان اهداف پیگیری و اجرای این توافق نامه نام برد.



شهبازی با تاکید بر اینکه بای توسعه و رونق شهرستان آبادان باید گامهای اساسی برداشته شود، افزود: با توجه به اینکه راه توسعه اقتصادی شهرستان آبادان از طریق استفاده بهینه از فرصتهای موجود و تلاش دولت در جهت ارتقای و بهبود امکانات از سوی دیگر است به همین برنامه ریزی در این خصوص بدون همکاری صنوف امکان پذیر نیست.



وی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و افزایش میزان خرید مردم اظهار کرد: باید به نحوی عمل شود تا رضایت عمومی مردم ایجاد شود که برای تحقق آن نیاز به همکاری اصناف در جهت تنظیم بازار داریم.



سرپرست فرمانداری ویژه آبادان با اشاره به رویکرد این فرمانداری در جهت احیای نخیلات، ترمیم و توسعه انهار و توسعه مبادلات مرزی از طریق بازارچه های مرزی تصریح کرد: در این راستا بازار و اصناف نیز به نوعی ممزوج است. نمایندگی دولت و اصناف باید با مشارکت یکدیگر و با کمک مردم این دو رویکرد را به انجام برسانند.



شهبازی خطاب به اصناف یادآور شد: با توجه به در پیش داشتن ایام نوروز باید شرایطی مهیا شود که مشتری با اطمینان بیشتری وارد بازار شود.



وی با تاکید بر آموزش اصناف گفت: در صورت درخواست اداره صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی تلاش خواهیم کرد تا یک واحد علمی کاربردی را در آبادان راه اندازی کنیم تا به این ترتیب اصناف مختلف بتوانند در مقاطع کاردانی و یا ضمن خدمت و یا ضمن کار آموزشهای لازم را فرا گیرند.



به گفته شهبازی انجام این کار در رونق کسب و کار و افزایش سودآوری نقش به سزایی خواهد داشت.