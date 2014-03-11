برگزاری همه پرسی برای حذف آثار استعمار انگلیس از پرچم نیوزیلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جان کی" نخست وزیر نیوزیلند تاکید دارد این کشور نیازمند یک پرچم جدید است. به اعتقاد وی پرچم این کشور نشانگر دوران استعمار انگلیس بوده و باید نقش پرچم انگلیس موسوم به "یونیون جک" از آن حذف شود.

کی امروز طی سخنانی در دانشگاه ولینگتون با اعلام این مطلب از برگزاری همه پرسی برای تغییر پرچم نیوزیلند طی سه سال آینده خبر داد. به گفته وی پرچم نیوزیلند با وجود این که این کشور سال ها است استقلال خود را به دست آورده، همچنان تحت تسلط نقش پرچم انگلیس است.

نخست وزیر نیوزیلند در این سخنان که حدود چهار هفته پیش از سفر شاهزاده ویلیام به این کشور انجام گرفت تاکید کرد: ما باید پرچمی داشته باشیم که مشخصا ویژگی نیوزیلندی داشته باشد. وی کشور کانادا را مثال خوبی در این باره دانست و اظهار داشت این کشور تا سال 1965 نقش یونیون جک را روی پرچم خود داشت، اما در این سال مقامات کانادا نقش برگ افرا را بر روی پرچم خود قرار دادند.

کی همچنین از این که پرچم نیوزیلند با پرچم استرالیا اشتباه گرفته می شود، انتقاد کرد. در همین حال اپوزیسیون نیوزیلند ضمن استقبال از پیشنهاد نخست وزیر اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات بیستم سپتامبر این همه پرسی را برگزار خواهد کرد. این در حالی است که اتحادیه کهنه سربازان نیوزیلند ضمن مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرده هزاران نفر زیر این پرچم خدمت کرده و کشته شده اند، برای همین هیچ دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد.