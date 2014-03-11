تکلیف مناطق حاشیه نشین شیراز سریعتر مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی امیری در حاشیه بازدید از محله حاشیه نشین فیوج با اشاره به وضعیت نامناسب این منطقه اظهار داشت: هرچه سریعتر باید مشکلات موجود در این منطقه حل و فصل شود.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به ضرورت ارتقا امنیت، برخورد جدی با جرائم مشهود، اصلاح ساختار فرهنگی واجتماعی درفیوج را ابراز داشت: بررسی و پیگیری این مسائل در اولویت برنامه های فرمانداری شیراز قرار می گیرد و ساماندهی حاشیه نشینی در اطراف شهر شیراز از مهمترین برنامه های ماست.

وی با بیان اینکه باتلاش و همدلی مسئولان باید چهره زیبایی از شهر شیراز ایجادشود از وجود مناطق حاشیه نشین در شهرستان انتقاد و تصریح کرد: با همکاری متولیان امر به زودی وضعیت سکونت در این مناطق مشخص می شود.

وی با اشاره به معضلات اجتماعی که از بروز حاشیه نشینی حاصل می شود، خاطرنشان کرد: تکلیف این منطقه حاشیه نشین و سایر مناطق حاشیه نشین باید با برنامه ریزی و کار کارشناسی مشخص شود.

امیری همانگونه که مسئولان باید تمام مشکلات مردم را حل کنند، شهروندان نیز باید در چارچوب قانون اقدام کرده و ساخت و ساز غیرمجاز انجام ندهند.

وی تأکید کرد: باید به دنبال ایجاد فضای امن در شهرستان شیراز باشیم و از ظرفیتهای امنیتی و فرهنگی و تبدیل تهدید ها به فرصت ها حداکثر بهره را ببریم و فضای امنیتی را به فضای امن تبدیل کنیم.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز نیز گفت: محله های حاشیه نشین اطراف شیراز رشد زیادی داشته است که این موضوع خطر جدی برای شهر خواهد بود.

رمضان امینی گفت: محله فیوج کاملا بطور غیر قانونی ایجاد شده است و باید هرچه سریعتر وضعیت این منطقه مشخص شود.