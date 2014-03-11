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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۳۱

دعوت رئیس کمیته المپیک از معاون رئیس جمهور برای حضور در بازیهای آسیایی

دعوت رئیس کمیته المپیک از معاون رئیس جمهور برای حضور در بازیهای آسیایی

رئیس کمیته ملی المپیک از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دعوت کرد در بازی‌های آسیایی اینچئون حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان میهمان ویژه در مراسم اهدای نشان کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و تجلیل از مدال آوران المپیک لندن که شامگاه امروز سه شنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد حضور داشت.

در بخشی از این مراسم کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک خطاب به نوبخت گفت: شما مهمان ویژه وزارت ورزش در این مراسم هستید و از همین جا از شما دعوت می کنم حتما در بازی های آسیایی کره‌جنوبی حاضر شوید تا از نزدیک شاهد رقابت ورزشکاران برای دستیابی به مدال باشید.

کد مطلب 2254620

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