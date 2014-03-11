دعوت رئیس کمیته المپیک از معاون رئیس جمهور برای حضور در بازیهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به عنوان میهمان ویژه در مراسم اهدای نشان کمیته بینالمللی المپیک (IOC) و تجلیل از مدال آوران المپیک لندن که شامگاه امروز سه شنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد حضور داشت.
در بخشی از این مراسم کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک خطاب به نوبخت گفت: شما مهمان ویژه وزارت ورزش در این مراسم هستید و از همین جا از شما دعوت می کنم حتما در بازی های آسیایی کرهجنوبی حاضر شوید تا از نزدیک شاهد رقابت ورزشکاران برای دستیابی به مدال باشید.
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