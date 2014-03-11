توسعه کیفیت خدمات بهداشتی اولویت دولت تدبیر و امید است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش عصر سه شنبه در پیامی به مناسبت روز پرستار که در مراسم تجلیل از جامعه پرستاری مازندران، قرآئت شد، حضرت زینب(س) را اسوه صبر، پایداری و پیام آور قیام امام حسین(ع) دانست و افزود : این بانوی گرانقدر در واقعه کربلا با ایثار و فداکاری وصف ناپذیری از امام زین العابدین(ع) و مجروحان صحرای کربلا پرستاری کردند .

وی ادامه داد : حضرت زینب(س) با شجاعت و رشادت پیام امام حسین(ع) را جاودانه ساختند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه نامگذاری این روز به نام حضرت زینب(س ) افتخاری بزرگ است، افزود: نامگذاری این روز همچنین مسئولیت سنگین برای جامعه پرستاری کشور بدنبال دارد.

نوربخش با تاکید بر اینکه پرستاران در مراکز درمانی یاریگر ومددکار بیماران هستند، گفت: فعالیت پرستاران مورد رضایت خداوند می باشد و دعای خیر بیماران و دردمندان در حق آنها نیز مورد قبول قرار می گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: پرستاران شاغل در مراکز درمانی تامین اجتماعی علاوه برارج و منزلت پرستاری از جایگاه خاص و منحصر به فرد برخوردارند و آن خدمت به بیمارانی از جامعه کارگری و اقشارسخت کوش است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کل کشور با بیان اینکه مراکز تامین اجتماعی محل مراجعه محروم ترین وشریف ترین اقشار جامعه است، بیان داشت: خدمت رسانی به این افراد اقدامی خداپسندانه و شایسته تقدیر و تشکر است.

نوربخش ادامه داد: پرستاران شاغل در مراکز تامین اجتماعی مسئولیتی بسیارسنگین برعهده دارند و خدمت رسانی بیمارستانهای سازمان با تلاش و کوشش این عزیزان باعث رضایتمندی بیمه شدگان و مستمری بگیران شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور ادامه داد : از شما انتظار می رود با تلاش و نیروی مضاعف، تکیه بر روابط انسانی و با بهره گیری از علوم روز برای کسب رضایت مندی و ارتقا سطح خدمات به بیماران گام بردارید.

نوربخش در پایان از زحمات پرستاران شاغل در مراکز درمانی تامین اجتماعی تقدیر و تشکر کرد.