چهارمین نمایشگاه عکس قابی از گناوه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای مرکزی جشن فرهنگ گناوه سه‌شنبه‌شب در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سری برنامه های چهارمین جشن فرهنگ گناوه، چهارمین نمایشگاه عکس با قابی از گناوه در محل بوستان هنرمندان گناوه واقع در بولوار خلیج فارس در حال برگزاری است.

غلامحسین دریانورد اضافه کرد: در چهارمین نمایشگاه عکس با قابی از گناوه 46 قطعه عکس منتخب از 15 هنرمند عکاس گناوه ای وجود دارد و ساعات بازدید از این نمایشگاه هنری نیز از ساعت 17 تا 22 شب است.

وی افزود: آثار هنرمندان عکاس گناوه ای چون سید عبدالحسین نواب موسوی، غلامحسین دریانورد، مجید مظفری، حسین بهمرد، صادق کشت ورز، صادق فولاد چنگ، امیر حیدرزاده، امیر سرداری، سید جواد صدری، میلاد بحرینی، مهدی کمالی، علیرضا شهابی و دو بانوی عکاس به نام های سیما گناوه ای و سیده شیما موسوی در چهارمین نمایشگاه عکس با قابی از گناوه شرکت دارند.

رئیس شورای مرکزی جشن فرهنگ گناوه تصریح کرد: دو قطعه عکس از اسماعیل کشتکار هنرمند عکاس و خبرنگار خبرگزاری مهر در شهرستان گناوه نیز در در چهارمین نمایشگاه عکس با قابی از گناوه وجود دارد.

گفتنی است چهارمین نمایشگاه عکس با قابی از گناوه از سری برنامه های چهارمین جشن فرهنگ گناوه به مدت یک هفته در حال برگزاری است.