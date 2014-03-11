30 هزار نفر در بیمارستانهای تامین اجتماعی مازندران بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی عصر سه شنبه در آیین نکوداشت جامعه پرستاری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مازندران ضمن گرامیداشت این روز ، اظهار کرد: این روز در کشور مصادف با ولادت حضرت زینب (س) پرستار مجروحان واقعه کربلا است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان مازندران افزود: امید است ما نیز بتوانیم در خدمت به بهترین مخلوقات خدا در صف خدمت رسانی قرار بگیریم.

وی با بیان اینکه در استان مازندران 5 بیمارستان تامین اجتماعی وجود دارد، گفت: در 11 ماهه گذشته حدود 2 میلیون و 200 نفر در 5 بیمارستان و 11 مرکز درمانی این سازمان ویزیت شده اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران از خدمت رسانی به 2هزار و 500 نفر در بخش آی سی یو وسی سی یو در 11 ماهه گذشته خبر داد و افزود: دو هزار و 500 بیمار دیالیزی نیز در مراکز ولیعصر و نکا تحت پوشش قرار گرفتند و هفته ای سه بار تعویض خون شدند.

وی به طرح ساماندهی بیماران بستری بازنشسته اشاره کرد و گفت: در طول اجرای این طرح 670 نفر از طریق سیستم درمان مستقیم و غیر مستقیم تحت مداوا و درمان قرار گرفته اند.

خورشیدی ادامه داد: در طرح پیگیری بیماران زایمانی نیز 12 هزار و 600 هزار نفر تحت مراقبتهای ویژه ماماها قرار گرفتند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران همچنین با بیان اینکه حدود 5 هزار نفر از بیماران قلبی نیز تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته اند، یاد آور شد: این سه طرح تنها در مازندران انجام می شود.

وی پروژه جراحی قلب را جزو بزرگترین پروژه های درمانی تامین اجتماعی در استان و منطقه برشمرد وگفت: امید است به زودی این مرکز نیز به چرخه خدمات تامین اجتماعی در استان اضافه شود.

خورشیدی با بیان اینکه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان دارو و تجهیزات پزشکی برای بیمه شدگان خریداری شده است، افزود: دستگاه سنگ شکن نیز خریداری و وارد بیمارستان ولیعصر شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران به خرید دستگاه ام آر ای اشاره کرد و بیان داشت: اعتبارات خرید این دستگاه تامین شده و امید است در سال آینده این مجموعه نیز به مجموعه خدمات تامین اجتماعی اضافه شود.

وی در پایان خواستار هماهنگی بیشتر مسئولان در جهت اجرای طرح پزشک خانواده در استان مازندران شد.