به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شریف طبع رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید مسئولان از نمایشگاه بهاره بروجرد افزود: نمایشگاه بهاره بروجرد در قالب 100 غرفه شامل مواد غذایی، انواع شوینده ها، لبنیات، پوشاک، وسایل خانگی، گوشت و مرغ دایر است.

وی تصریح کرد: امسال توانسته ایم قیمت مرغ گرم را تا هر کیلو 6 هزار و 100 تومان به مردم عرضه کنیم.

90 درصد غرفه داران نمایشگاه بهاره تولید کنندگان بروجردی هستند

شریف طبع افزود: در روزهای نخستین بازگشایی نمایشگاه بهاره تا کنون مردم استقبال خوبی از این نمایشگاه داشته اند به طوریکه روزانه سه هزار مراجعه کننده از این نمایشگاه بازدید می کنند.

وی ادامه داد: تمام محصولات ارائه شده در نمایشگاه بهاره بروجرد تازه است و هیچ محصولی به صورت فله ای عرضه نمی شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد افزود: روزانه بازرسان کیفیت محصولات عرضه شده در نمایشگاه را کنترل و بر روند قیمت ها نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه محصولات با 15 درصد تخفیف عرضه می شوند اظهار داشت: قیمت محصولات عرضه شده در نمایشگاه بهاره پایین تر از قیمتها در سطح بازار بروجرد است.

شریف طبع با بیان اینکه امسال محصولات از تنوع و کیفیت بالایی برخوردارند افزود: بیش از 90 درصد غرفه داران در این دوره از نمایشگاه بهاره بروجرد تولید کنندگان بروجردی هستند که به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی یادآور شد: اگر امکانات مهیا شود از شنبه هفته آینده میوه و شکر و برنج در نمایشگاه عرضه خواهیم کرد.

میوه شب عید بروجرد ذخیره شد

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود از ذخیره میوه مورد نیاز شب عید خبر داد و افزود: خوشبختانه توانسته ایم میوه مورد نیاز شب عید مردم بروجرد را ذخیره کنیم.

وی تصریح کرد: سیب و پرتقال شب عید ذخیره شده از کیفیت بالایی برخوردار است.

شریف طبع افزود: تمام غرفه هایی که موظف به فروش میوه دولتی شب عید هستند فقط می بایست میوه دولتی به مردم عرضه کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد یادآور شد: قیمت مصوب میوه شب عید از شنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.

بنابر این گزارش در جریان این بازدید امام جمعه شهرستان بروجرد و جمعی از مسئولان این شهرستان از غرفه های مختلف نمایشگاه بهاره بازدید و در جریان روند عرضه کالا در این نمایشگاه قرار گرفتند.