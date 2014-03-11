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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۰۵

تدابیر امنیتی ویژه در نجف از بیم اقدامات تروریستی

تدابیر امنیتی ویژه در نجف از بیم اقدامات تروریستی

منابع عراقی از اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه در استان نجف ازبیم اقدامات تروریستی در این استان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع وابسته به پلیس نجف اعلام کرد: واحدهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق در مناطق مختلف استان نجف از بیم انفجارها و اقدامات خشونت بار مشابه آنچه در حله رخ داد مستقر شده اند.

این منبع افزود: گروههای تروریستی قصد ارتکاب اقدامات تروریستی در استانهای فرات مرکزی از جمله نجف را دارند.

منابع عراقی همچنین کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر در اثر انفجار بمب کارگذاشته شده از سوی افراد ناشناس در نزدیکی یک پمپ بنزین در خیابان شهرک صدر در شرق بغداد خبر دادند.

در اثر انفجار بمب در مسیر یک گشتی نظامی ارتش عراق که در حال عبور از بیجی در شمال تکریت بود دو نظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 2254626

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