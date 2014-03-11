به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرك‌هاي صنعتي بوشهر گفت: واحد هاي فرآوري و بسته بندي خرما در قالب خوشه صنعتي خرماي استان با حمايت شركت شهرك هاي صنعتي بوشهر در نمایشگاه بین المللی غذا و مهمان‌نوازی استانبول از تاريخ هفتم الي 10 فروردين ماه حضور مي يابند.

مهدي صفوي افزود: اين نمايشگاه در فضايي به وسعت 20 هزار متر مربع در مركز نمايشگاه هاي استانبول تركيه با حضور شركت هاي از كشورهاي آمريكا، آلمان ،بلغارستان، امارات، مراكش، عراق، لبنان، مصر، روماني، روسيه، عربستان، تونس، سوريه و يونان برگزار مي‌شود.

وي هدف از حضور فعالين خرماي استان را معرفی خرماي بوشهر در بازار جهاني و دستيابي به بازار هاي جديد در تركيه به عنوان دروازه ورود اين محصول به اروپا ذكر كرد و آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوریهای ارائه شده و رقابت با شرکت‌های دیگر نقاط جهان را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان کرد.

صفوي خاطرنشان ساخت: شركت شهرك هاي صنعتي بوشهر 50 درصد از هزينه هاي اياب و ذهاب مديران واحد هاي صنعتي شركت كننده در تور را از محل اعتبارات ملي خوشه هاي كسب و كار استان كه به تاييد سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران رسيده است پرداخت مي‌كند.

کشف و امحای 1500 فیلتر هوای تقلبی و غیراستاندارد

کارشناسان استاندارد بندر کنگان پس از شناسایی یک واحد تولیدی فیلتر هوای غیراستاندارد و در پی بی‌توجهی مدیر این واحد متخلف به تذکرات کتبی استاندارد، نسبت به پلمپ محل اقدام کردند.

رئیس استاندارد بندر کنگان با اشاره به این که واحد مذکور بدون مجوز پروانه کاربرد علامت استاندارد فعالیت می‌کرد، افزود: کارکنان این واحد با مونتاژ قطعات و مواد اولیه فیلتر هوا در یک منزل مسکونی، محصولات را در بسته‌بندی برندهای معتبر، روانه بازار می‌کردند.

وی اظهار داشت: در پی بازرسی از این واحد تولیدی، تعداد 34 کارتن معادل 1500 فیلتر هوای اتومبیل با مارک‌های مختلف کشف شد.

رامشی تصریح کرد: مشتریان با مشاهده نشان استاندارد نسبت به کیفیت و سلامت محصول اطمینان حاصل می‌کنند و فعالیت غیرقانونی و جعل برندها و نشان استاندارد موجب فریب ایشان شده و خیانتی بزرگ در قبال جان و مال مردم است.

اعزام كاروان راهيان نور شهرستان دیلم به مناطق عملیاتی جنوب

قاسم قائدی فرماندار دیلم ضمن عظیم خواندن این حرکت عنوان داشت: اعزام کاروان‌های راهیان نور با دو رویکرد اعتقادی وملی صورت می‌گیرد چراکه زنده نگهداشتن یاد و نام قهرمانان در تمام دنیا مرسوم است که امری پسندیده و با ارزش است.

وی اظهار داشت: درجمهوری اسلامی ایران دوران هشت سال دفاع مقدس مسئله ‌ای اعتقادی وارزشی است وهمه مردم با تمام وجود خود بیان می‌کنند که مدیون شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند.

رئیس ستادراهیان نورشهرستان دیلم افزود: برای ما افتخار است که برای تداعی یاد و خاطره شهدا کارهایی را انجام دهیم و این یک وظیفه و حس قلبی است ویک عمل صالح به شمار می‌آید.

گرشاسبی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دیلم نیز با اشاره به اهميت اقدامات فرهنگي در راستاي احياي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي مبحث راهيان نور را از جمله مباحث خاص فرهنگي دانست كه اهداف متعالي داشته و مورد عنايت مقام معظم رهبري نيز هست.