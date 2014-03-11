امیدوارم ورزشکاران وطن عزیزمان را سرافرازتر از گذشته کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت با ابراز خرسندی از اینکه به نمایندگی از هیات وزیران در دولت تدبیر و امید مامور به حضور در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک شده است اظهار داشت: این وطن که از او یاد می شود در تمام عرصه ها نیازمند داشتن قهرمانان و افتخارآفرینان است.

وی ادامه داد: خدا را شاکرم که ورزشکاران ما در عرصه ورزش امید و افتخار آفریدند و اینک به احترام آنها در این جمع حضور دارم. با این امید که ان شالله در رویدادهای آتی هم همچنان ایران سرافراز را سرافرازتر ببینیم.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور تصریح کرد: برای موفقیت ورزشکاران چه کسانی که در این جمع حضور دارند و چه آن دسته ورزشکارانی که در بین ما نیستند آرزوی موفقیت می کنم و اعلام می کنم که این وطن در عرصه های دیگر هم نیازمند صلابت و افتخار آفرینی است تا به جوانمردی که ورزش هم روی آن پایبند است برسد.

نوبخت با یادآوری از قهرمانانی که امشب در مراسم مورد نظر غایب هستند گفت: وعده ما با این قهرمانان در روز بزرگ حضور انسان ها در محضر خداست. شهدایی که قهرمانانه برای اینکه امروز من و شما باشیم، رفتند. آنقدر پافشاری و جوانمردی کردند که سر دشمن گردن‌کش را با دست دیگر دشمنان به دارآویختند.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور تاکید کرد: سخن کوتاه است و با یک پیام به صورت اشاره وار استمداد می طلبم: یک لحظه در خصوص سرافرازی وطن به خاطر بیاورید که سه کشور به عنوان محور شرارت از سوی کشوری که خودش شرورترین است، یاد شده اند؛ یعنی کشورهای عراق، افغانستان و ایران.

وی که در حضور وزیر ورزش و جوانان صحبت می کرد خاطرنشان کرد: کشورهای همسایه شرقی و غربی را ببینید که هنوز خاک وطن آنها زیر چکمه‌ها و پوتین های نظامی های دیگر کشورهاست اما وطن شما سرافرازتر از گذشته در عرصه بین المللی افتخارآفرینی می کند. این آسان به دست نیامده. آن روزی که پیرمرد جوانمرد امور مملکت را در عهده گرفت و امروز فرزندش از جایگاه رهبری حرف می زند و رئیس جمهوری از تدبیر و امید سخن می گوید حقوق ملی ما در هیچ یک از عرصه های سیاسی مخدوش نمانده و در عرصه ورزش هم همینطور.

نوبخت با اشاره به اجرای سالار عقیلی در مراسم تجلیل از مدال آوران گفت: لذت بردم از این هنر که سالار عزیز قهرمانانه خواند. هنری که انسان را به وطن و زادگاهش دلبسته تر می کند و با نگاه دینی و مذهبی برای صیانت و دیانت از این کشور انگیزه های مضاعفی را فراهم می کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پایان گفت: به نمایندگی از هیات وزیران و شخص رئیس جمهور که به دلیل مذاکره با کشورهای همسایه در ایران حضور ندارد ماموریت خود برای اهدا نشان به ورزشکاران را انجام می دهم.