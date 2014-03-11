جشنواره سرزمین نور با حضور فیروزآبادی برگزار شد/ گسترش سفرهای راهیان نور به مناطق خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با 20 اسفند روز ملی راهیان نور ، جشنواره سرزمین نور شامگاه سه شنبه با حضور سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اردوگاه شهید باکری شهر خرمشهر برگزار شد.

در این جشنواره از خانواده های شهدا و همچنین برگزیدگان هنری جشنواره نور بااهدای جوایزی توسط سرلشگرحسن فیروزآبادی تقدیر شدند.

سردار فضلی، سردار کارگر، سردار سیلیمانی و سردار فدوی نیز در این جشنواره شرکت کردند.

همچنین سردار فدوی در این جشنواره خبر از گسترده شدن راهیان نور به منطقه خلیج فارس داد و گفت: این مژده را می دهیم که در سال آینده راهیان نور به منطقه خلیج فارس نیز گسترش یابد و مردم ایران از دلاوری های مردم آن خطه در پاسداری از مرزهای آبی کشور مطلع شوند.