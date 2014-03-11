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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۲۲:۰۳

همزمان با سفرهای معنوی راهیان نور؛

جشنواره سرزمین نور با حضور فیروزآبادی برگزار شد/ گسترش سفرهای راهیان نور به مناطق خلیج فارس

جشنواره سرزمین نور با حضور فیروزآبادی برگزار شد/ گسترش سفرهای راهیان نور به مناطق خلیج فارس

سردار فدوی در جشنواره سرزمین نور خبر از گسترش راهیان نور به منطقه خلیج فارس داد و گفت: سال آینده راهیان نور به منطقه خلیج فارس نیز گسترش می یابد تا مردم ایران از دلاوری های مردم آن خطه در پاسداری از مرزهای آبی کشور مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با 20 اسفند روز ملی راهیان نور ، جشنواره سرزمین نور شامگاه سه شنبه با حضور سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اردوگاه شهید باکری شهر خرمشهر برگزار شد.

در این جشنواره از خانواده های شهدا و همچنین برگزیدگان هنری جشنواره نور بااهدای جوایزی توسط سرلشگرحسن فیروزآبادی تقدیر شدند.

سردار فضلی، سردار کارگر، سردار سیلیمانی و سردار فدوی نیز در این جشنواره شرکت کردند.

همچنین سردار فدوی در این جشنواره خبر از گسترده شدن راهیان نور به منطقه خلیج فارس داد و گفت: این مژده را می دهیم که در سال آینده راهیان نور به منطقه خلیج فارس نیز گسترش یابد و مردم ایران از دلاوری های مردم آن خطه در پاسداری از مرزهای آبی کشور مطلع شوند.

 

کد مطلب 2254634

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