امنیت بوشهر برای حضور و اسکان مسافران نوروزی مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی عصر سه‌شنبه در نشست شورای ترافیک استان بوشهر اظهار داشت: یکی از فاکتورهای مهم برای حضور مسافران نوروزی داشتن امنیت است که استان بوشهر دارای امنیت بسیار خوبی است و این موضوع باعث می‌شود تا مسافران با امنیت خاطر بیشتری در استان حضور یابند.

وی بر لزوم همکاری و تعامل همه مسئولان استان بوشهر برای ارائه بهترین خدمات به مسافران نوروزی تاکید کرد و بیان داشت: باید تلاش شود تا زمینه برای تردد، اقامت، اسکان و رفاه و امنیت گردشگران در استان بوشهر به خوبی فراهم شود تا خاطره خوبی از سفر به این استان داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان بوشهر را بسیار مهم دانست و بیان داشت: استان بوشهر دارای سواحل وسیع و گسترده‌ای است که همین سواحل محل بسیار خوبی برای توسعه صنعت گردشگری است.

وی خواستار تلاش برای توسعه امکانات مورد نیاز در سطح راه‌های استان برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی شد و گفت: استان بوشهر بیش از چهار هزار کیلومتر راه و جاده دارد که این راه‌ها از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و امنیت خوبی دارند.

رستمی ادامه داد: استان بوشهر دارای آب و هوای بسیار خوبی است و همین موضوع نیز باعث حضور بیشتر مسافران و گردشگران در استان می شود و پیش‌بینی می‌کنیم که امسال میزان حضور مسافران در استان 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وی با تاکید بر لزوم آمادگی اتوبوس‌رانی و حمل و نقل برای فعالیت در ایام سفرهای نوروزی و ارائه خدمات مطلوب، بیان داشت: خدمات‌رسانی مناسب به گردشگران باید در دستور کار همه ادارات و نهادها باشد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر افزود: در ایام نوروز اتوبوس‌های داری پلاک دولتی حق هیچگونه فعالیت در جاده‌ها ندارند و مسئولان دستگاه‌های مربوه در صورت بروز چنین مشکلاتی باید پاسخگو باشند.