80 درصد از اراضی پاکدشت وقف است/ احداث دو مرکز درمانی در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز حجت الاسلام احمد اشرفی در همایش دست های مهربانی با اشاره به جایگاه وقف در دین اسلام اظهار داشت: امروز موسساتی بزرگی در سراسر جهان به عنوان موقوفات ثبت شده و متولیان امر وقف به نیات واقفین عمل می کنند اما در دین مبین اسلام، اولین واقف پیغمبر خاتم بود و موقوفات فراوانی از نبی مکرم اسلام ثبت شده و به تبعیت از پیامبر، حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) موقوفاتی را ثبت کرده اند.



وی افزود: امام راحل و مقام معظم رهبری نیز تأکید فراوانی بر احیای سنت وقف داشتند به طوری که رهبری در یکی از سخنانشان دایره وقف را بسیار گسترده عنوان کردند و بیان داشتند که اکنون عرصه های متعددی برای وقف وجود دارد که از جمله آنها، پزشکی، علم و آموزش، تحقیقات و پژوهش، علوم جدید، محیط زیست و ترویج دین به شکل های مدرن است.



این مسئول ادامه داد: ائمه معصومین(ع) نیز به این سنت الهی توجه خاصی داشته و همانطور که شنیده‌اید امام حسین(ع) وقتی به کربلا وارد شدند زمین کربلا را به نیت زوار خود خریداری و وقف کرد.



اشرفی اضافه کرد: وجود امامزادگان واجب التعظیم در شهرستان پاکدشت فرصتی مناسب برای گسترش اقدامات فرهنگی و ترویج فرهنگ حسنه وقف است که این امر با توسعه فضاهای فرهنگی همجوار با امامزادگان محقق خواهد شد.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه پاکدشت ادامه داد: بیش از 80 درصد از اراضی شهرستان پاکدشت، شامل 2 هزار و 500 هکتار موقوفه می باشد که این میزان از نظروسعت وجمعیت بیشترین موقوفه را در سطح استان تهران به خود اختصاص داده است



این مسئول ضمن تاکید بر اینکه باید نیاز های جامعه بدرستی اولویت بندی شود تا واقفان براساس آگاهی و نیاز ها اقدام به وقف کنند افزود: در صورتی که وقف به درستی مدیریت و هدایت شود می توان به بسیاری از نیاز های اقتصادی ،اجتماعی،آموزشی و فرهنگی پاسخ داد.



اشرفی یادآور شد: از سوئي وقف به عنوان بارزترين مصداق احسان، تعاون و عمل صالح ماندگار، منشأ خدمات علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در جامعه است كه از اين ديدگاه مورد استقبال دولت‌ها بوده و هست و از گذشته‌هاي دور بخش عظيمي از عمران روستاها، نوسازي راه‌ها و قنات‌ها و نيز پيشرفت شهرها بر اثر بركات نهاد وقف صورت مي‌پذيرفت.



این مسئول گفت: وقف ميتواند در جنبه شخصي و خانوادگي نقش داشته باشد و گاه در بعد عمومي و در جهت پركردن خلأهاي اجتماعي كه قرآن بر كارهاي عمومي و همياري و حل مشكلات و برطرف كردن نابساماني‌هاي جامعه از طريق تعاون بر نيكي تأكيد مي‌كند اما آنچه در اين ميان بيشتر ارزش دارد و قرآن آن را ترويج مي‌كند فرهنگ‌سازي براي انجام كارهاي عام المنفعه و نهادينه كردن روحيه همدلي و همكاري و تشويق به تعاون و كمك به ديگران است.



وی با بیان اینکه وقف بخش عظيمي از ناهنجاري‌‌‌‌‌ها را به هنجار تبديل مي‌كند تصریح کرد: پديده وقف داراي حيطه گسترده‌اي از فعاليت و اقدام است تا جايي كه اگر به درستي هدايت شود پاسخگوي بسياري از نيازها است و مي‌تواند كمبودهاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و فرهنگي جامعه انساني را كمرنگ‌تر كند.



اشرفی تأکید کرد: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاکدشت در راستای تأمین فضای مورد نیاز جهت استقرار مراکز درمانی ، نسبت به احداث دو مرکز درمانی اوقاف ویژه برادارن و خواهران اقدام خواهد کرد تا خیرّین با تجهیز و راه اندازی آن ، زمینه خدمت رسانی به بیماران و به خصوص بیماران نیازمند را فراهم آورند.

