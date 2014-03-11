جشنواره شعر فجر جای دشمن امام نیست/ مدیریت جشنواره فجر به هنرمندان ارزشی سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر اختتامیه جشنواره سرزمین نور شامگاه سه شنبه در اردوگاه شهید باکری خرمشهر برگزار شد. سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خرمشهر را کربلای خوزستان نامید و گفت: آن هنگام که عراق با تحریک آمریکا و قدرت های منطقه به ایران اسلامی حمله کرد جوانان و رزمندگان این مرز و بوم آنچنان وفای به عهد خود را به امام خمینی(ره) نشان دادند و خاک این سرزمین کربلایی شد.

وی در ادامه با اشاره به بیانات امام خمینی ادامه داد: امام خمینی فرمود آنهایی که راه شهدا را رفتند و به قافله مجاهدان پیوستند و همچنین خانواده های شهدا ولی نعمتان نهضت ما هستند.

سرلشگر فیروزآبادی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز از روز سوم جنگ به عنوان رزمنده و با لباس رزم در جبهه های خوزستان حاضر شدند یادآور شد: رهبری در آن زمان نیروهای مردمی را سازماندهی و جنگ های نامنظم را فرماندهی کردند و پیام رزمندگان را از طریق خطبه های نماز جمعه تهران به گوش و دل مردم عاشق ولایت در سراسر کشور رساندند و شور حرکت به جبهه ها را آفریدند.

روایتی از نقش آفرینی رهبر انقلاب در آزاد سازی سوسنگرد

سرلشگر فیروزآبادی با اشاره به نقش آفرینی رهبر انقلاب در عملیات نجات رزمندگان از محاصره در سوسنگرد گفت: رهبری، آن عملیات را در برابر خیانت بنی صدر محافظت کردند چرا که بنی صدر مانع ارسال یکی از یگانهای 92 ارتش به این عملیات شد که مقام معظم رهبری مقابل وی ایستاد و فرمان امام خمینی را ابلاغ کردند و فرماندهان ارتش نیز آن فرمان را اطاعت کردند و تعداد زیادی از جوانان از محاصره دشمن نجات یافتند.

رهبری 5 بار به سفر راهیان نور آمده اند

وی با بیان اینکه فرمانده کل قوا خودشان 5 بار به راهیان نور سفر کرده اند تصریح کرد: رهبری 5 بار در قالب راهیان نور به مناطق جنگی برای زیارت سفر کرده اند اما زیارت برای چه؟ زیارت خاکی که به پیوند عمیق دلهای رزمندگان با خدا معطر است و خاکی که با خون مجاهدان نورانی شده و سرزمین هایی که پیام آور صبر، مقاومت، ایستادگی ، ایثار و فداکاری هستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 20 اسفندماه نخستین روزی که رهبر انقلاب به زیارت راهیان نور آمدند روز ملی راهیان نور نامگذاری شده است گفت: به همت شورای فرهنگ عمومی کشور این روز به نام روز ملی راهیان نور نامگذاری شد تا این روز افتخاری برای ما باشد و همه به آن توجه کنیم.

وی تاکید کرد: ما نیز در روز ملی راهیان نور در خرمشهر در سرزمین جاودانه و مقاومت حاضر شدیم و خداوند انشاالله این زیارت را از همه شما قبول کند.

سرلشگر فیروزآبادی با بیان اینکه جشنواره سرزمین نور ارزشهای انقلابی و اسلامی را پایه گذاری می کند تصریح کرد: رهبر عزیز ما در دیدار با خبرگان رهبری فرمودند که من نسبت به فرهنگ نگرانی دارم و با برگزاری این جشنواره نیز معلوم شد که دست اندرکاران راهیان نور نیز دغدغه فرهنگ را دارند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به جشنواره شعر فجر نیز گفت: من امروز خبر بسیار دردناکی شنیدم که این خبر یعنی آتش زدن به ارزشهای انقلاب.

وی ادامه داد: یک آقایی که در رژیم گذشته در دفتر فرح کار می کرد و شعر و ترانه می گفت و بعد از پیروزی انقلاب نیز به دامن دشمنان در تاریخ پناه برده و به امام نیز توهین کرده است این آدم را به جشنواره شعر فجر دعوت می کنند. جشنواره فجر جشن انقلاب اسلامی حضرت امام است جای دشمن امام نیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود : ما تعدادی زیادی افراد با سواد، استاد دانشگاه، افراد فرهیخته و کم نظیر در ایران داریم که اینها را رها کرده ایم و رفته ایم استخوان پوسیده شاهنشاهی را از پاریس آورده ایم تا آن را سرمه چشم آقای دبیر جشنواره کنیم.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب تداوم دارد خاطرنشان کرد: امروز تبر و داس گرفته اند که بوستان انقلاب ما را مورد حمله قرار دهند لذا باید از آن حفاظت کرد.

سرلشگر فیروزآبادی تاکید کرد: به تعبیر قرآن، دشمنان می خواهند نور خدا را با فوت خاموش کنند اما کور خوانده اند خداوند نور خود را ادامه می دهد.

هنرمندان ارزشی باید جشنواره فجر را برای ملت اداره کنند

وی گفت: این جشنواره که در سرزمین نور و به همت خادمان راهیان نور تشکیل شده بسیار با ارزش است و باید آن را روز به روز تقویت کنیم چرا که از این جشنواره هاست که هنرمندان ارزشی سر بیرون می آورند و باید آنان جشنواره فجر را برای این ملت اداره کنند.

سرلشگر فیروزآبادی با بیان اینکه جشنواره سرزمین نور سه محور را مد نظر قرار داده است گفت: یکی از این محورها ولایت است چرا که بدون ولایت توحید، نبوت، معاد، عقل و عدالت هم پایمال خواهد شد.

وی مورد توجه قرار دادن تاریخ انقلاب اسلامی را یکی از دیگر از محورهای جشنواره سرزمین نور برشمرد و افزود: در دفاع مقدس یاران امام از جمله بسیج، سپاه و عشایر و همه اقشار مختلف به میدان آمدند و اجازه ندادند که یک وجب از خاک ایران به دست دشمنان بیافتد در حالی که در 300 - 400 سال گذشته منطقه به منطقه و شهر به شهر از خاک این کشور گرفته شده بود.

حزب اللهی ها ملی گراتر از مدعیان هستند

وی تاکید کرد: ما حزب اللهی ملی گراتر از همه هستیم و این را در جنگ 8 ساله تحمیلی ثابت کردیم.

وی با بیان اینکه جشنواره سرزمین نور توجه ویژه ای به ارزش و فرهنگ ایران اسلامی دارد گفت: آن چیزی را که ایران را در جهان سرافراز کرده همین ارزشها و فرهنگ اسلام و ولایت است.

سرلشگر فیروزآبادی تاکید کرد: آن چیزی که به ایران عزت می بخشد و ما را به قله چشم اندازی که رهبری تعیین کرده اند ، هدایت می کند همین ارزشهایی است که از رزمندگان باقی مانده است.