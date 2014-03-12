تردد 400هزار خودرو در تبریز/60 درصد مسافرتها به حمل و نقل عمومی اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی طرح ترافیک شهرستان تبریز که در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد گفت: سرانه سفرهای درون شهری تبریزی ها 1.9 درصد است.



وی در ادامه افزود: روزانه بیش از سه میلیون سفر درون شهری در شهرستان تبریز صورت می گیرد که بیش از نصف این سفرها ، به مقصد هسته مرکزی شهرستان تبریز صورت می گیرد.

اسدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه 32 درصد از سفرهای درون شهری مربوط به سفرهای کاری است ابراز داشت: سفر با هدف دید و بازدید و انجام کار شخصی، تحصیل، خرید، تفریح و مراجعه به ادارات به ترتیب با 18، 17، 13، شش و سه درصد در رده بعدی قرار دارندو همچنین 9درصد از اهداف سفرهای درون شهری تبریز سایر موارد غیرضروری را شامل می شود.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار شهرستان تبریز گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی 60 درصد سفرهای درون شهری را به خود اختصاص داده و سفرهای شخصی 40 درصد این میزان را به خود اختصاص داده اند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود حجم بالای ترافیک مرکزی تبریز را دلیل اصلی اجرای طرح ترافیک عنوان کرد و اظهار داشت:اگر همکاری لازم با این طرح صورت گیرد می تواند نقش مثبتی در کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش تراکم ترافیک در تبریز ایفا کند.

وی تصریح کرد: در صورت حل مشکلات موجود طرح محدوده ترافیکی تبریز از خرداد ماه 93 اجرا خواهد شد.





