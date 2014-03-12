نخست وزیر تایلند متهم به قتل معترضان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست گزارش داد که خانواده دو نفر از معترضان ضد دولتی در تایلند که در جریان درگیری با پلیس در واسط فوریه کشته شدند، شکواییه ای را علیه نخست وزیر به اتهام قتل مخالفان تنظیم کردند.



در این شکواییه آمده است که یینگلاک شیناواترا به پلیس دستور داده تا در روز 18 فوریه مکان تجمع معترضان را تصرف کرده و تمام تلاش خود را برای سرکوب خشونت ها انجام دهند.



از سوی دیگر در فوریه گذشته خانواده های دو نفر از معترضان که در جریان تظاهرات کشته شدند، شکواییه مشابهی را علیه نخست وزیر و دیگر مقامات دولتی تایلند تنظیم کردند.



بر اساس آمارهای رسمی از 30 نوامبر سال گذشته تا 28 فوریه در جریان خشونت های سیاسی در تایلند 23 نفر کشته و 768 فرد دیگر زخمی شدند.