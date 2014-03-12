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۲۱ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۶

در مراسم تجلیل از قهرمانان اتفاق افتاد؛

وزیر ورزش و جوانان و جمعی از قهرمانان از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند

وزیر ورزش و جوانان و جمعی از قهرمانان از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند

وزیر ورزش و جوانان و جمعی از قهرمانان، روسای فدراسیون‌ها و دیگر مسئولان ورزشی به کمپین انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان این کمپین در مراسم تجلیل از قهرمانان بازی‌های المپیک لندن بنری را نصب کرده بود که  محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک، علیرضا دبیر، سیدمحمد پولادگر، محمود مشحون، نواب نصیرشلال، کیانوش رستمی، بهداد سلیمی، احسان حدادی، امید نوروزی، محمد باقری معتمد، قاسم رضایی، سجاد انوشیروانی، صادق گودرزی، کمیل قاسمی، از جمله انصراف دهندگان این بنر را امضاء کرد و  از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
 

کد مطلب 2254769

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