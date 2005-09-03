به گزارش خبرنگار تئاتر خبرگزاري "مهر"، دكتر احمد مرادي رياست دانشگاه آزاد واحد تهران مركز،با اشاره به اينكه ازقابليت هاي هنرنمايش به خوبي استفاده نشده است، گفت : هنرنمايش، گرچه يك هنراست، اما قابليت ها ويژگي ها وتوانايي هاي آن آنطوركه درطول تاريخ رخ نمود، به نمايش درنيامده است و به همين دليل اين هنربه خوبي شناخته نشده است. اين كار نياز به حضور پژوهشگران دارد كه در اين قلمرو خلاقيت و دقت بيشتري صرف كنند تا به نحو احسن منزلت وجايگاه اصلي نمايش شناسايي شود .

وي افزود: نمايش يك تاريخ است، اما تاريخچه اي براي ما ندارد، بايستي ازهنرنمايش نگهداري شود، اما نگه داركننده اي نبوده است نمايش يك رسانه است كه مي تواند اندوخته ها وميراث هاي فكري وفرهنگي را ازاعماق تاريخ به عصرحاضرانتقال دهد اما ما ازاين ويژگي ها غافل بوده ايم. هنرنمايش حافظ فرهنگ است، اما محفوظ نمانده است مرادي با اظهاراميدواري ازاينكه با افتتاح خانه كوچك نمايش بتوانند افرادي را كه عاشق هنرنمايش هستندراضي و خشنود نگه دارد گفت: اميدوارم با مجموعه فعاليت ها و قدم هاي كوچكي كه دراين زمينه برداشته شد، بتوانيم خلاء هاي موجود را درحد توان پركنيم . ما مي توانيم با استفاده ازهنرنمايش دربعد داخلي وبين المللي قابليت هاي خود را به شكل بالفعل درآوريم .

وي با اعلام اينكه براي ساخت خانه كوچك نمايش پانصد ميليون ريال هزينه شده است تصريح كرد : اين محل داراي يك سالن بزرگ اتاق فرمان ، دواتاق گريم وسه انباراست كه اميدواريم با تلاش دوستان وسعت بيشتري پيدا كند .

رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزسياست هاي اصلي وبنيادين راه اندازي اين سالن را برآوردن بخش زيادي ازنيازهاي علمي وآموزشي اساتيد ودانشجويان ارتباط عميق بين دانشگاه وجامعه هنري ، شناسايي ارزش ها وقابليت هاي نهفته درهرنمايش ايجاد تشكل هاي هنري دانشجويي وازهمه مهمترتوجه وعنايت مسوولان عاليرتبه به جايگاه ومنزلت هنرنمايش كه داراي خواستگاه ارزنده اي درتاريخ است را عنوان كرد .

اودرپايان سخنان خود ازتمامي مسوولان واساتيد دانشكده هنرومعماري تشكركرد وگفت : متعهد مي شوم تا جايي كه توانايي هاي دانشگاه به ما اجازه دهد براي تقويت اينگونه فعاليت ها ازهيچ كوششي دريغ نكنيم .

درادامه جلسه علي هومن رياست دانشكده هنرومعماري با اشاره به تاسيس خانه كوچك نمايش درسال 1372 گفت : اين سالن به همت آقاي باباشاهي ازآن سال راه اندازي شد وآرزوي ايشان اين بود كه چنين سالني درآينده تشكيل شود كه درنهايت درعرض يك دهه ، خانه كوچك نمايش با حمايت رياست دانشگاه واحد تهران مركز ومعاونين ايشان تشكيل شد . وي افزود : خانه كوچك نمايش جاي كوچكي است اما انسان هاي بزرگي را تحويل عرصه فرهنگ وهنركشورمي دهد ونقطه عطفي جهت ترفيع سطح فرهنگي كشورمي شود.

علي نصريان نيز در ادامه مراسم بزرگترين مشكل را درعرصه فرهنگ وهنر ترويج آن دانست و تصريح كرد: آمارفرهنگي هنري نشان دهنده فقر فرهنگي در كشور است. وقتي براي يك مربي فوتبال چند ميليارد تومان پول داده مي شود، چرا اعتبارات كارهاي فرهنگي تا اين حد كم است. تئاترشهرستان ها بسيارفقيراست درگذشته مراكز آموزشي تئاتر در شهرستان ها وجود داشت كه هم اكنون پنج درصد آن باقي مانده است و درحقيقت جوانان شهرستاني علاقمند به تئاتر ول معطل هستند .

وي افزود: جوانان ما بسيار با استعداد و پر ازخلاقيت و انرژي هستند چه جايي بهتر از حوزه فرهنگ وهنر وجود دارد كه آنان بتوانند انرژي خود را درآن تخليه كنند. ما تعداد بسياري محقق ، نويسنده ، هنرمند و... داريم كه متاسفانه از آنان حمايت نمي شود و كار آنان رونق نمي گيرد .

نصريان با بيان اينكه معني ترويج فرهنگ نظارت و كنترل نيست خاطرنشان كرد : معناي ترويج اين نيست كه جلوي خلاقيت ، تفكر و انديشه هنرمندان گرفته شود. تئاتر ما درزمينه ترويج اعتبارات و كمك هاي فرهنگي و هنري فقيراست .

وي با اشاره به ويژگي هاي تئاتر دانشجويي تصريح كرد: تئاتردانشجويي نگاهي تازه با مضامين جديد و جنبه نوآوري وتجربي دارد. دراين نوع تئاتر ساخت و سازهاي خلاق وبديع وجود دارد. تئاتر دانشجويي درتمام دنيا جايگاه ارزشمندي دارد كه مي تواند به تئاتررسمي وحرفه اي كمك كند . نصريان با اشاره به تشكيل گروههاي تئاتري گفت: تئاتركوران فرهنگي مي خواهد. گروه هاي تئاتر بايد به شكل مرتب و مانند يك رپراتور كاركنند و هرشب يك نمايش را روي صحنه ببرند .

درپايان مراسم يك گروه دانشجويي نمايشنامه " كاكتوس " نوشته اكبررادي را اجرا كردند .

گفتني است پس ازبه پايان رسيدن مراحل تجهيزاستوديو صداي خانه كوچك نمايش اين تالارازاول مهرماه كار خود را به طوررسمي آغازخواهد كرد .

نادري