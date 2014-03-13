حمله سگها به شهروندان خورموجي/ مردم خواستار جمع آوری سگهای ولگرد

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از شهروندان خورموجی با مراجعه به دفتر خبرگزاری مهر اظهار داشتند: افزایش سگ‌های ولگرد در سطح شهر خورموج باعث نگرانی مردم و به خطر افتادن بهداشت و آرامش آنان شده است.

حمله چهار سگ به كودك خورموجي

منصوری یکی از شهروندان خورموجی گفت: در حال حاضر تعداد سگ‌های ولگرد در شهر خورموج زیاد شده که سلامتی مردم به خطر افتاده و مسوولان ذی‌ربط از جمله شهرداری و بهداشت باید اقدام فوری برای جمع‌آوری یا معدوم کردن این حیوانات انجام دهند.

وی ادامه داد: منزل شخصی بنده در شهرک شمالی خورموج است که روز گذشته بعد از نماز مغرب و عشاء زمانی که فرزندم از منزل خارج شد چهار سگ به پسرم حمله‌ور شدند که اگر خودم ورود نمی‌کردم معلوم نبود چه بلای سر فرزندم بیاید.

منصوری خاطر نشان کرد: ضمن تقدیر از زحمات همه مسئولین از همه آنها درخواست دارم بصورت جدی با این معضل برخورد کنند تا مردم با آسایش زندگی کنند.

لاری یکی از ساکنین شهرک آماده‌سازی خورموج بود که خواستار اتلاف سگهای ولگرد در این شهر شد.

خيابان‌هاي خورموج محل خواب سگ‌ها است

وی افزود: روزانه صبح که برای نان به نانوایی مراجعه می‌کنم بیش از 21 سگ سر خیابان هستند و اگر به کسی حمله ور شدند معلوم نیست چه بلایی سر آن فرد بیاید.

این شهروند تصریح کرد: از همه مسئولین ذی‌ربط عاجرانه درخواست دارم به این مشکل رسیدگی کنند تا قبل از اینکه برای کسی اتفاقی نیافتاده این سگ‌ها را معدوم کنند.

وحشت كودكان از حمله دسته‌جمعي سگ‌ها

یکی دیگر از شهروندان خورموجی نیز گفت: نیمه های شب زمانی که قصد مراجعه به منزل داشتم سوار بر ماشینم بودم که ناگهان بیش از هفت سگ به ماشین حمله ور شدند و چند متری نیز ماشین را دنبال می کردند که فرزندم کوچکم خیلی وحشت زده شد.

وی خاطر نشان کرد:اگر سوار بر ماشین نبودم یا عابر پیاده از آنجا عبور می کرد معلوم نبود که اتفاقی خواهد افتاد.

اتلاف سگ‌های ولگرد در شهر به عهده شهرداري و دهياري است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون جلسات مختلفی در این خصوص صورت گرفته و تمام کارها نیز انجام شده است.

دکتر اصغر بحرانی افزود: بر اساس قانون اتلاف سگ‌های ولگرد در شهر به عهده شهردار و در روستاها نیز بر عهده دهیاران است.

برنامه مقابله با سگ‌هاي ولگرد به زودي اجرا مي‌شود

احمد شیخیانی شهردار خورموج نیز گفت: کارهای خوبی در این خصوص صورت گرفته که بزودی اجرایی خواهد شد.