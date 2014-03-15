محمد نیک‌بین، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «آتش بس 2» به کارگردانی تهمینه میلانی با بیان این مطلب که این فیلم سینمایی قبل از سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینماهای کشور اکران می‌شود به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم سینمایی به پایان رسیده و مستانه مهاجر مونتاژ آن را آغاز کرده است. صداگذار و آهنگساز این فیلم سینمایی هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه نوبت اکران نوروزی را برای نمایش این فیلم سینمایی از دست دادیم، البته هنوز تماسی با دوستان برقرار نکرده‌ایم که بدانیم شانس بعدی ما برای اکران این فیلم سینمایی چه زمانی است. متاسفانه در سال آینده به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال، ماه مبارک رمضان و برگزاری زودهنگام امتحانات، زمان بسیار کمی را برای اکران مناسب فیلم ها پیش رو داریم به همین دلیل باید ببینیم کدام یک از اکران های طول سال برای ما مناسب خواهد بود.

نیک بین در پاسخ به اینکه چرا این فیلم را در جشنواره فیلم فجر به نمایش نمی‌گذارد، بیان کرد: هر فیلمسازی دوست دارد فیلمش در جشنواره فیلم فجر دیده شود، اما ما به عنوان بخش خصوصی در سینمای ایران نیازمند آن هستیم تا در نزدیک ترین زمان برای بازدهی مالی، فیلم را اکران کنیم.

وی توضیح داد: هزینه ساخت فیلم سینمایی «آتش بس 2» بسیار بالا بود و باید هرچه سریعتر شرایطی را فراهم کنیم تا با اکران این فیلم سینمایی بخشی از هزینه ها به صورت بازگشت سرمایه به دست ما برسد.

نیک بین در پایان تاکید کرد: برخی دوستانی که از دولت مساعدت مالی دریافت می کنند، می توانند صبر کرده و فیلم خود را تا جشنواره فیلم فجر نگه دارند، اما ما به دلیل مسائل مالی نمی توانیم این کار را بکنیم. شاید اگر فشار مالی روی ما نبود ما هم این فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر نگه می داشتیم.

در خط داستانی «آتش بس 2» آمده است: یک زوج جوان و تحصیلکرده که عازم سفری به خارج از کشور هستند پس از سالها، مشاور خانواده خود را بطور اتفاقی در فرودگاه ملاقات می ‌کنند و در مدت زمانی که منتظر پرواز خود هستند، اتفاقات سال‌هایی از زندگی خود را در مدتی که مشاور آنها در خارج از کشور به سر می ‌برد، مرور می‌ کنند.

در این فیلم سینمایی بهرام رادان، میترا حجار، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، مهرانه مهین‌ترابی، پژمان جمشیدی، دانیال عبادی، فلور نظری، رایان جواهریان حضور دارند.