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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۴۶

هشدار پلیس درباره رها کردن مسافران در خارج از کشور توسط تورهای غیرمجاز

هشدار پلیس درباره رها کردن مسافران در خارج از کشور توسط تورهای غیرمجاز

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: برخی تورهای غیرمجاز با دریافت پولهای میلیونی از مسافران آنها را در خارج از کشور رها می‌کنند.

سرهنگ فريدون رهبريان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با هفته های پایانی سال آگهی های مختلف تورهای داخلی و خارجی برای مسافرتهای نوروزی در روزنامه های کشور چاپ می شود. متاسفانه برخی از آژانسهای فاقد مجوز نیز اقدام به انتشار آگهی های گسترده کرده و در این صنعت فعال هستند.

وی ادامه داد: این آزانس ها میلیونها تومان پول از افراد به بهانه تورهای خارجی گرفته و مسافران را در کشور مقصد رها می کنند. البته برخی تورهای داخلی نیز امکانات رفاهی و اقامتی را براساس قراردادهای اولیه ارائه نمی‌کنند.

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام اینکه 53 شرکت خدمات مسافرتی دارای مجوز در سامانه سازمان میراث فرهنگی معرفی شده اند، تاکید کرد: تبلیغ رسانه ای و روزنامه ای دلیل داشتن مجوز از سوی آژانسها نیست و مردم با استفاده از 53 شرکت مجاز بدون دغدغه سفر کنند.

رهبریان با اشاره به اینکه افراد می توانند هرگونه تخلف آژانسها را به سازمان میراث فرهنگی اعلام کنند، افزود: وظیفه نظارت بر عملکرد آژانسهای مسافرتی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است و مردم برای شکایت از آژانسهای متخلف و غیرمجاز می توانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پس از ثبت شکایت موضوع در دستور کار پلیس قرار می‌گیرد.


 

 

 

 

کد مطلب 2255065

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