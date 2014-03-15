هشدار پلیس درباره رها کردن مسافران در خارج از کشور توسط تورهای غیرمجاز

سرهنگ فريدون رهبريان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با هفته های پایانی سال آگهی های مختلف تورهای داخلی و خارجی برای مسافرتهای نوروزی در روزنامه های کشور چاپ می شود. متاسفانه برخی از آژانسهای فاقد مجوز نیز اقدام به انتشار آگهی های گسترده کرده و در این صنعت فعال هستند.

وی ادامه داد: این آزانس ها میلیونها تومان پول از افراد به بهانه تورهای خارجی گرفته و مسافران را در کشور مقصد رها می کنند. البته برخی تورهای داخلی نیز امکانات رفاهی و اقامتی را براساس قراردادهای اولیه ارائه نمی‌کنند.

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام اینکه 53 شرکت خدمات مسافرتی دارای مجوز در سامانه سازمان میراث فرهنگی معرفی شده اند، تاکید کرد: تبلیغ رسانه ای و روزنامه ای دلیل داشتن مجوز از سوی آژانسها نیست و مردم با استفاده از 53 شرکت مجاز بدون دغدغه سفر کنند.

رهبریان با اشاره به اینکه افراد می توانند هرگونه تخلف آژانسها را به سازمان میراث فرهنگی اعلام کنند، افزود: وظیفه نظارت بر عملکرد آژانسهای مسافرتی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است و مردم برای شکایت از آژانسهای متخلف و غیرمجاز می توانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پس از ثبت شکایت موضوع در دستور کار پلیس قرار می‌گیرد.



