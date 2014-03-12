ایران اسلامی ظلم و جنایت صدام در حلبچه را به جهانیان نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، انور احمد محمد ظهر امروز چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای شیمیایی حلبچه که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، بیان کرد: برگزاری یادواره شهدای شیمیایی حلبچه هر ساله در ایران اسلامی نشان از وفا و انسانیت مردم این کشور به ویژه کردستانی ها دارد.

وی تصریح کرد: در زمان بمباران حلبچه تعدادی از سپاه پاسداران و صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران توانستند واقعه ناخوشایند و جنایتکارانه این روز را ثبت و به تمام دنیا نشان دهند.

وی اظهارداشت: در زمان رژیم بعثی عراق علاوه بر ظلم و ستمی که به ملت کرد شد هزاران نفر از شیعیان این کشور به شهادت رسیدند و بسیاری هم آواره کشورهای مختلف از جمله ایران شدند.

عضو دفتر حرکت اسلامی کردستان عراق ادامه داد: واقعه ها و رویدادهایی تلخی هم چون حلبچه و بمباران شهرهایی از ایران باید همواره برای جوانان و نسلی که شاهد آن نبوده اند بازگو شود.

احمدمحمد عنوان کرد: مردم کرد عراق به همراه بسیاری از برادران عرب شیعه خود نتوانستند ظلم و زور صدام را تحمل کنند و به ایران مهاجرت کردند و حضرت امام خمینی (ره) در آن دوره فرمودند آواره های حلبچه و سایر مناطق ایران مهمان ما هستند.

وی یادآور شد: صدام حسین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 57 با پشتیبانی استکبار جهانی برای ممانعت از این حرکت اسلامی به سایر کشورها به این کشور هجوم آورد.

وی بیان کرد: در طول تاریخ برای همگان به اثبات رسیده که اسلام هیچ گاه شکست نمی خورد و چون حرکت و قیام ایرانی ها بر مبنای اسلامی بود به پیروزی رسیدند.

احمدمحمد اظهارداشت: ما عاقبت برای نخستین بار در کردستان عراق توانستیم پرچم اسرائیل را بسوزانیم.