کرمانشاه آماده هرگونه همکاری با بازرگانان ژاپنی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی ظهر چهارشنبه در دیدار با سفیر ژاپن که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: کشورهای ایران و عراق در طول سال های گذشته همواره مراودات تجاری خوبی با یکدیگر داشتند و تجار و بازرگانان آن ها به فعالیت های اقتصادی و بازرگانی مشغول بودند.

وی ضمن آنکه خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت ها و پتانسیل های دو کشور در راه افزایش مبادلات اقتصادی شد، ایران را یکی از کشورهای قدرتمند منطقه معرفی کرد و گفت: طی سال های اخیر پیشرفت های بسیار خوبی حاصل شده و با توجه به ثروت های عظیم طبیعی و انسانی که ایران در اختیار دارد به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی منطقه شناخته می شود.

کاشفی افزود: طبق سیاست های کلان کشور و برنامه ریزی های صورت گرفته ایران در سال های آتی باید تبدیل به قدرت اول اقتصای منطقه شود و مطمئنا این اتفاق هم خواهد افتاد چرا که سیرصعودی کشور طی سال های اخیر نشان داده که ایران مصمم به تحقق این هدف گذاری است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه به توانمندی ها و ظرفیت های استان نیز اشاره کرد و گفت: کرمانشاه به واسطه موقعیت تجاری، کشاورزی و صنعتی از جمله استان های مهم و توانمند ایران محسوب می شود و هم اکنون نیز نیم بیشتری از صادرات غیر نفتی ایران به عراق از مرزهای کرمانشاه صورت می پذیرد.

کاشفی ادامه داد: کرمانشاه هم اکنون دارای سه مجتمع پتروشیمی است و مجتمع چهارم نیز در دست احداث و راه اندازی است و همین می تواند توانمندی های صنعتی کرمانشاه را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه در بخش گردشگری و صنعت نیز جایگاه خوبی دارد، گفت: استان ما هم در بخش گردشگری و هم در بخش کشاورزی جزو قطب های کشور در این دو بخش به حساب می آید.

کاشفی همچنین با بیان اینکه کرمانشاه مرکزیت غرب ایران را داراست، خاطرنشان کرد: مجموع این توانمندی ها باعث شده تا استان مکانی مناسب برای سرمایه گذاری باشد و فعالین اقتصادی می توانند با خیال راحت به کارهای بازرگانی و اقتصادی بپردازند.

وی در پایان و با بیان اینکه حضور سفیر ژاپن و هیات همراه به کرمانشاه را باید به فال نیک گرفت، یادآور شد: ما این آمادگی را داریم تا در آینده نزدیک هم پذیرای هیات های تجاری ژاپن در استان و همکاری با آن ها باشیم.