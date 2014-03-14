به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کانادا از حضور قوی و پررنگ هالیوود برای ساخت فیلمهایش در این کشور بهره میبرد و ایالتهای مختلف آن از جمله کبک با فیلمبرداری فیلم های خارجی در مرزهایش، رکوردی جدید به جای گذاشته است.
انجمن فیلم و تلویزیون کبک گزارش می دهد که مجموعه مبلغ خرج شده توسط فیلم های خارجی که بیشترشان نیز هالیوودی بوده اند در این منطقه فرانسویزبان در سال گذشته به بیش از 273 میلیون دلار کانادا (246 میلیون دلار ایالات متحده) رسیده است که نسبت به 240 میلیون دلار پارسال (216 میلیون دلار ایالات متحده) رشدی 12 درصدی داشته است.
مونترال در سال 2013 میزبان فیلمبرداریهای بزرگ هالیوودی از جمله فیلم «ایکس-من: روزهای آینده گذشته» برای کمپانی قرن بیستم فاکس، قسمت اول سریال درام عظیم «گاتیکا» محصول شبکه ای.بی.سی و فیلم بیوگرافیکی شبکه لایف تایم با نام «خانه ورساچی» بود.
علت این کار این است که ساخت فیلمهای بزرگ از قانون کاهش مالیاتی کبک استفاده میکنند و با این کار تا 25 درصد هزینه کلی فیلمبرداری شان را کاهش میدهند. فیلمبرداری های بزرگ و سنگین از جمله جدیدترین قسمت فیلم «ایکس-من» محصول کمپانی فاکس/مارول همچنین موفق به استفاده از امتیاز ویژه کاهش 20 درصدی مالیات برای تمامی فیلم هایی که از تکنولوژی جلوههای ویژه سی.جی.آی و پرده سبز استفاده می کنند نیز شد.
در سال 2012 نیز مونترال میزبان صحنههای فیلمبرداری بزرگ هالیوودی از جمله فیلم «سقوط کاخ سفید» رولند امریش برای کمپانی کلمبیا پیکچرز و «قرمز 2» ساخته دین پریسوت برای دی سی انترتینمنت و سامیت انترتینمنت بود.
کبک در سالهای اخیر درآمدش را با دادن این امتیازها برای فیلمبرداریهای خارجی افزایش داده و موفق شد درآمد سال 2010 را که 215 میلیون دلار کانادا (193.5 میلیون دلار ایالات متحده) بود، در سال 2011 به مبلغ 250 میلیون دلار کانادا (225 میلیون دلار ایالات متحده) برساند. این ایالت همچنین در حال ارایه بستههای مشوق برای جذب فیلمبرداران شیوه وی.اف.اکس به سمت مونترال است. فیلمبرداریهای هالیوودی در شهر اونتاریو نیز حضور پررنگی داشته اند.
در واقع موفقیت کبک در این زمینه علاوه بر استفاده از قانونهای کاهش مالیاتی به داشتن فضاهای طبیعی برای صحنههای فیلمها و نیز حضور گروههای با استعداد تکنیکی کارمندان نیز مربوط میشود که در مجموع باعث جذب شدید چهرههای درجه یک هالیوودی و بین المللی به سمت این منطقه شده است.
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