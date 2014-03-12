بیمه تعاون یک چشم انداز امیدوارانه به بخش تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابائی کارنامی ظهر چهارشنبه در همایش معرفی و شناخت بیمه تعاون استان مازندران با مروری بر منویات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: رهبری روزانه بحث اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنند و می فرمایند اگر حماسه سیاسی اتفاق افتاد ولی اقتصاد مقاومتی گل سرسبد حماسه اقتصادی است.



بابائی کارنامی، در ادامه خاطر نشان کرد: در راستای فرمایشات رهبری و حمایت از دولت نگاه به همه بخش ها چه خصوصی و چه تعاون می تواند ییک از ارکان اقتصاد مقاومتی باشد.



وی تاکید کرد: اگر قرار است یک ایده و تفکر به کار تبدیل شود و در بحث رقابت جهانی، اشتغال کامل و رفع بیکاری همه شاخص ها تامین شود تهعاون شاهکار و راهکار این بخش است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با اشاره به واردات 40میلیاردی ابراز داشت: این امر نشان می دهد که هنوز اقتصاد ما درون گرا نیست.



بابائی کارنامی بیان داشت: تعاون ابزار و لوازم می خواهد که هدایت، آموزش و راهبری و راهبردی آن ابزار و لوازم است و بیمه تعاون یک از بخش هائی است که به کمک تعاون آمده است .



مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران یادآور شد: اگر بخش تعاون رونق یابد و بخش خصوصی تقویت شود یقینا رشد اقتصادی حاصل می شود.



بابائی کارنامی گفت: رویکرد وزارتخانه در سیستم عملیاتی بخش تعاون به سمت کیفیت بخشی است و بیمه تعاون یک چشم انداز امیدوارانه بخش تعاون است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران بااشاره به اهمیت جایگاه تعاونی ها و تشکل ها در بحث رشد اقتصادی بر تجمیع سرمایه های کوچک در بخش جمع آوری نقدینگی در رسیدن به شعار دولت تاکید کرد.



بابائی کارنامی خاطرنشان کرد: دولت باید از تشکل ها استرس داشته باشد و اگر این توانائی به حد اعلا رسید نشان می دهد کشور در رشد اقتصادی بالائی قرار دارد.

لزوم تشکیل نمایندگی بیمه تعاون در سطح استان



مدیر بیمه معلم استان گیلان گفت: بر اساس خدمات سود دهی بیمه تعاون در کنار خدمات این چتر حمایتی لازم است نمایندگی های هر شرکت ،اتحادیه و اتاق تعاون در امر فعالیت های بیمه ای در هر شهرستان ورود پیدا کند.



نمایشی اظهار داشت: بیمه تعاون یکی از زنجیره های اقتصادی بخش اقتصادی است و در کنار شرکت های تعاونی عوامل درونی و بیرونی به عناوین مختلف بر عملکرد شرکتهای تعاونی اثر می گذارد .



مدیر بیمه معلم استان گیلان حلقه های موجود در بخش تعاون ر شامل شرکتهای تعاونی، اتحادیه ها ی تعاونی، اتاق تعاون و بانک تعاون عنوان کرد و ابراز داشت: هر حلقه از فعالیت های حلقه های دیگر حمایت می کند و این در حالی است که در کنار این حلقه های جای خالی حلقه حمایتی بیمه تعاون جهت تکمیل این حلقه ها وجود داشت.



نمایشی ، یکی از دغدغه های اعضای شرکتهای تعاونی و دیگر حلقه های را نبود خدمات حمایتی دانست و گفت : ماهیت شرکتهای بیمه ای به گونه ای است که خود می تواند یک شرکت تعاونی باشد که در این شرکت افرادی که بیمه نامه دارند و پول پرداخت می کنند در صورت بروز حادثه از خدمات آن بهره مند می شوند.



وی افزود: این بیمه متکی بر سرمایه گذاری اعضا است و متناسب با فعالیت اقتصادی اعضای سهام دار خدمات پرداخت می کند.



مدیر بیمه معلم استان گیلان، با اشاره به اینکه بیمه تعاون زنجیره اقتصادی تعاونی ها را تکمیل می کند ابراز داشت: بعد از 6 یا 7سال تلاش اکنون شاهدیم که اکثر مدیران رده بالای تعاون موفق به ایجاد این فرصت شدند تا بیمه تعاون تاسیس شود.



نمایشی ، با بیان اینکه در این استان این بیمه راه اندازی شد از مدیران ستادی بیمه خواست تا بیمه شرکت تعاونی در بحث نمایندگی ورود پیدا کند.



وی خاطرنشان کرد: هر شرکت ، اتحادیه و اتاق تعاون با معرفی نمایندگی در شهرهای مختلف فعالیت های بیمه ای را توسط این نماینده اصلی بیمه تعاون داشته باشد.



این مسئوول ادامه داد: با توجه به کارمزدهائی که این بیمه در حدود 8تا 24درصد دریافت می کند با وجود این نمایندگی ها این کارمزدها به مجموعه تعاونی ها بازگشت می کند.