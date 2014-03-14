بارش برف چهارمحالیها را غافلگیر کرد

در آخرین روزهای زمستان دانه های برف دوباره بر آسمان چهارمحال و بختیاری ظاهر شدند و رنگ سفید زمستانی را بر چهره این استان به ارمغان آوردند.

بارش برف در استان چهارمحال وبختیاری آغاز شده بود و به سرعت در حال سفید کردن مناطق مختلف این استان بود.

یک سامانه بارشی از روز سه شنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری شد که موجب بارش باران در نقاط مختلف استان شد.

این سامانه بارشی از ابتدای بامداد چهارشنبه در استان چهارمحال و بختیاری شدت گرفته و بارشها به صورت برف تبدیل شده و کوهستانهای و منظره شهرهای مرتفع استان در حال سفید شدن بود.

اشتون از بناهای تاریخی اصفهان دیدن کرد

کاترین اشتون در ادامه سفر یک روزه خود به شهر اصفهان پس از بازدید از برخی بناهای تاریخی اصفهان در ضیافت ناهار استاندار اصفهان شرکت کرد. وی عصر امروز دوشنبه راهی تهران می شود.

کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از یکشنبه شب وارد شهر تاریخی اصفهان شده است، بازدید خود از بناهای تاریخی اصفهان را از کاخ موزه چهلستون و تالار اشرف آغاز کرد و ساعتی پیش در ضیافت ناهار استاندار اصفهان که جزو برنامه های وی در سفر به اصفهان اعلام شده بود شرکت کرد.

وی همچنین در ادامه بازدید خود از بناهای تاریخی این شهر از میدان امام (ره)، کاخ عالی‌قاپو، مسجد امام(ره)، مسجد شیخ‌لطف‌الله و بازار اصفهان نیز بازدیدبه عمل آورد.

پل های تاریخی خواجو، سی و سه پل و ... و نیز کلیسای تاریخی وانک واقع در محله جلفای اصفهان از دیگر برنامه های بازدیدی اشتون از آثار تاریخی اصفهان بود.

یک بانوی سیستانی به عنوان معاون استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد

برای نخستین بار در استان سیستان و بلوچستان یک بانوی سیستانی به عنوان معاون استاندار معرفی و منصوب شد.

زهرا اربابی با پیشنهاد استاندار و طی حکمی از طرف وزیر کشور به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندارسیستان و بلوچستان منصوب و به طور رسمی آغاز به کار کرد.

اربابی متولد 1344 و دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی در مقطع دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان و عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار است.

وی پیش از این نیزعلاوه بر مسئولیت های اداری و مالی، رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد زاهدان بوده است.

بازگشت 700 زندانی ایرانی به کشور

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از بازگشت 700 زندانی ایرانی از 30 کشور جهان طی سال گذشته در پی رایزنی ها و یا انتقال محکومین قرارداد به کشور خبر داد.

حسن قشقاوی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران کرمان گفت: اقتضای همسایگی برادری و مسلمانی و شرایط خاص افغانستان در طول سال هایی که اتفاقا مصادف بود با سالهای پیروزی انقلاب به بعد این بود که مردم کل کشور ما و مردم کرمان که اهل کرامت هستند پذیرای مهمانانی به صورت قانونی باشند، ولی بعضی ها به صورت غیرقانونی با توجه به مرز گسترده ای که بین ایران و افغانستان بود وارد کشور شدند.

وی ادامه داد: ما میزبان خوبی برای آن ها بودیم و طرح های مختلفی برای ساماندهی اجرا شد، طرح معروف ساماندهی افاغنه مورد تائید و تصویب مسئولین عادی تصمیم گیر کشور در این خصوص قرار گرفته است و وزارتخانه هایی مثل وزارت خارجه و وزارت کشور و جاهای دیگر متولی اجرای طرح ساماندهی هستند.

سرعت توفان در سیستان به 85 کیلومتر رسید/ سامانه بارش زا تا هفته آینده در سیستان و بلوچستان فعال است

کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: سامانه بارش زا جدید که از اواخر هفته گذشته وارد استان شده است تا هفته آینده فعال بوده و ساکنان نواحی شمالی و نوارغربی شاهد بارش های پراکنده خواهند بود.

علی ملاشاهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: شدت وزش باد شدید نیز که طی دو روز گذشته منطقه سیستان را تحت تاثیر خود قرار داده است موجب شد تا سرعت توفان در این منطقه امروز از مرز 85 کیلومتر نیز بگذرد.

وی ادامه داد: باد شدید توام با گرد و غبار در نواحی شمالی و همچنین بخشی از نواحی مرکزی و نوار شرقی استان تا امشب ادامه داشته و از فردا جوی آرام در استان همراه با افزایش دما حاکم خواهد شد.

ملاشاهی بیان داشت: از بعدازظهر چهارشنبه به تدریج وزش باد جنوب و جنوب غربی در نواحی مرکزی و نوارغربی استان تشدید می شود و احتمال بارش پراکنده در نقاط مرکزی استان دور از ذهن نیست.

خیابانهای اهواز به تسخیر هواداران فولاد در آمد/ شادی اهوازی‌ها زیر باران

خیابانهای اهواز بعد از پیروزی تیم فولاد خوزستان در جام باشگاه های آسیا به تسخیر هواداران فولاد درآمد.

عصر روز سه شنبه از سری رقابت های هفته دوم جام باشگاه های آسیا، تیم های فولاد خوزستان و الفتح عربستان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با پیروزی نماینده ایران به پایان رسید.

هر چند فولاد پیروزی خود را به لطف بی دقتی بازیکن تیم حریف در دادن خطای هند در محوطه جریمه و کسب پنالتی برای اهوازی ها به دست آورد ولی کسب این سه امتیاز آنقدر برای حدود 40 هزار هوادار فولاد که در ورزشگاه حضور داشتند شیرین بود که آنها خیابانهای اهواز را به تسخیر خود درآوردند.

خانواده ازنایی قاتل فرزندشان را بخشیدند

در مراسمی با حضور مسئولان استان و شهرستان خانواده ازنایی قاتل فرزندشان را بخشیدند.

در مراسمی با حضور مسئولان قضایی استانی و شهرستانی و اعضای شورا های حل اختلاف شهرستان ازنا و خانواده های مقتول و قاتل که ظهر پنج شنبه در سالن اجتماعات شهرداری ازنا برگزار شد خانواده ی مقتول اقدام به عفو قاتل در انتظار اعدام کردند.

حجت الاسلام هراتی مطلق امام جمعه ازنا در این مراسم ضمن تشکر از خانواده مقتول و زحمات اعضای شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان ازنا گفت: این اقدام خداپسندانه عمل خالصانه به احکام نورانی اسلام و قرآن است.

وی در ادامه بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و گذشت در جامعه تاکید کرد.

زیر دریایی فاتح اوایل سال 93 رونمایی می‌شود/ اسکورت دو هزار کشتی تجاری و نفتکش

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: زیر دریایی فاتح اوایل سال 93 رونمایی می‌شود.

دریادار حبیب‌الله سیاری ظهر یکشنبه در حاشیه همایش دریانوردی ایرانیان و نیروی دریایی در گذر تاریخ با اشاره به دستاوردهای ممتاز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر اظهار داشت: در نیروی دریایی از سال 1371 با علوم زیر دریا آشنا شدیم و پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های اخیرداشته‌ایم.

وی با اشاره به دستیابی متخصصان داخلی به توانمندی در تعمیر اساسی زیر دریایی‌های کیلوکلاس با فناوری‌های بالا بیان داشت: در این علوم و فنون به خودکفایی رسیده‌ایم و توان اجرای کارهای بسیار بزرگی را داریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساخت زیردریایی غدیر توسط متخصصان ایرانی در نیرو دریایی ارتش خبر داد و اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته زیر دریایی فاتح ساخته شده و اوایل سال 93 رونمایی خواهد شد.

مسموميت ناگهانی 60 دانش‌آموز مدرسه‌ای در شيروان/ علت هنوز مشخص نیست

هفته گذشته بیش از 60 نفر از دانش آموزان مدرسه فرهنگیان شیروان مسموم و راهی بیمارستان شدند اما با وجود گذشت چند روز از این موضوع هنوز علت مسمومیت دانش آموزان روشن نشده است.

آخر هفته پیش وقتی دانش آموزان مدرسه هيأت امنايي پسرانه فرهنگيان شيروان در خراسان شمالی، منتظر نواخته شدن زنگ تعطیلی مدرسه بودند؛ حال چند نفر از آنها خوب نبود اما گمان نمی‌رفت که این بدحالی چند ساعت بعد سراغ حدود 60 دانش آموز دیگر را نیز بگیرد.

هر کدام از والدین دانش آموزانی که حال مساعدی نداشتند مجبور می‌شوند فرزندان خود را به تنها بیمارستان شیروان برسانند؛ اما آنها در آنجا انبوه دانش آموزان بدحال مدرسه فرهنگیان و والدین نگران آنها را می‌بینند و متوجه وخامت موضوع می‌شوند.

بیمارستان ظرفیت پذیرش همه این دانش آموزان بیمار را ندارد و به همین دلیل هم شماری از آنها به درمانگاه خصوصی صحت اعزام می‌شوند، اما در هر صورت کادر درمانی بیمارستان و درمانگاه علت بدحالی دانش آموزان را نوعی مسمومیت می‌دانند و پس از گذشت چند ساعت و انجام اقدامات پزشکی اندک‌اندک حال دانش آموزان بهبود نسبی می‌یابد.

آخرین بازمانده‌ها از سومین گربه‌سان نادر دنیا در ایران/ حفاظت از یوزپلنگ مسئولیت بین‌المللی است

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی گفت: طی بررسی‌های به عمل آمده طی سه سال گذشته به نظر می‌آید بین 40 تا 70 قلاده یوزپلنگ در ایران بیشتر باقی نمانده‌است.

مرتضی اسلامی دهکردی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: وقتی از یوز صحبت می‌شود در واقع در مورد یک شبح صحبت میشود لذا از ابزارها و تکنولوژی‌‌های مختلف برای عکاسی و تصویربرداری از یوز استفاده می شود.

وی گفت: از سال‌های گذشته به وسیله دوربین‌های تله‌ای با عکاسی و فیلمبرداری مطالعات منسجمی در منطقه حیات وحش نایبندان انجام شده‌است که تقریبا ماهیانه یک بار در منطقه حضور یافته ایم و عکس ها و فیلمهای گرفته شده را چک کرده ایم.

اسلامی گفت: یوزپلنگ حیوانی مخفی کار است و در واقع اظهار نظر قطعی راجع به جمعیت ان در کشور بسیار مشکل است و در دنیا یوزپلنگ در دو قاره افریقا و آسیا زندگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در آفریقا نیز جمعیت یوزپلنگ بسیار زیاد کاهش یافته است و در تمامی کشورهای آسیا نیز منقرض شده و فقط در کشور ایران باقی مانده است.

جانباز 100 درصدی قرچک چشم به راه کمک مسئولان/ مأموری که توسط اوباش قطع نخاع شد

محمدتقی رشید از مأموران خدوم نیروی انتظامی است که در درگیری با اراذل و اوباش، قطع نخاع شد و اکنون چشم به راه کمک و یاری مسئولان است.

حدود یک سال پیش بود که محمد تقی رشید مأمور خدوم و جان بر کف نیروی انتظامی در درگیری با اشرار و مخلان امنیت عمومی در خیابان آقایی نیاوران دچار مصدومیت شدید شد.

توان رشید که در حین مأموریت با سه نفر از اراذل و اوباش برخورد کرده، سعی در دستگیری این افراد می کند و در جریان این تعقیب و گریز درگیر شده و در اثر این درگیری با گاردریل خیابان برخورد می کند و از ناحیه ستوان فقرات قطع نخاع شده و اکنون حدود یکسال است که این جانباز هیچ حرکتی ندارد.

آرمان کادری درباره آخرین وضعیت این جانباز فداکار در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمدتقی رشید از پرسنل نیروی انتظامی است به همین خاطر و پس از رخ دادن این حادثه ناگوار، پرونده وی در کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک افزود: در کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی تهران، درصد جانبازی آقای رشید، 100 درصد تعیین شد و ایشان اکنون جزو جانبازان نیروی انتظامی محسوب می شود.