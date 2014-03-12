20 سارق در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله دالوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات یگان های انتظامی استان اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت در مرکز و سایر شهرستان های لرستان، ماموران انتظامی این استان تحقیقات خود را به صورت ویژه برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه پس از چندین روز کار اطلاعاتی ماموران انتظامی یگان های تابعه لرستان با استفاده از شگردهای خاص پلیسی سرنخ هایی از سارقان حرفه ای در این پرونده ها به دست آوردند، تصریح کرد: با پیگیری های مداوم ماموران، مخفیگاه سارقان شناسایی و تحت کنترل ویژه پلی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: با شناسایی این متهمان، دستگیری آنان در دستور کار ماموران قرار گرفت که طی عملیات های منسجم و جداگانه 20 سارق در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ دالوند با بیان اینکه مالباختگان نیز شناسایی شده اند، گفت: سارقان در بازجویی های اولیه تا کنون به 32 فقره انواع سرقت ها اعتراف کرده و مقادیری اموال مسروقه نیز از آنان کشف شد.

وی با تاکید بر اینکه این سارقان توسط ماموران انتظامی شهرستان های خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، ازنا، پلدختر و پلیس آگاهی دستگیر شده اند، یادآور شد: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.