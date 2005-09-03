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۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۲۴

از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان قزوين صورت گرفت

واگذاري اسناد مالكيت 160واحد مسكوني به خانوادههاي تحت حمايت كميته امداد امام(ره)

اسناد مالكيت 160 واحد مسكوني از اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان قزوين به خانوادههاي واجد شرايط تحت حمايت كميته امداد امام(ره) اين استان واگذار شد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، با حضور حبيب الله عسكر اولادي نماينده ولي فقيه در كميته امداد امام خميني به نمايندگي از سوي مقام معظم رهبري و جمعي از مديران و مسئولان اجرايي در چند روستاي استان قزوين اسناد واحدهاي مسكوني اهدائي به خانوادههاي تحت حمايت اين نهاد اهدا گرديد .

اين واحدهاي مسكوني با هزينه اي بالغ بر 8 ميليارد و 148ميليون ريال از اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان قزوين از سوي كميته امداد خميني در مناطق روستايي ناصر آباد، آبيك، بيدستان، رودبار الموت، محمد آباد، آبگرم، اقباليه، تاكستان، آوج، بوئين زهرا، البرز و طارم سفلي به اجرا درآمده است.

همچنين در سفر نماينده ولي فقيه به استان قزوين 142 طرح اشتغالزايي با هزينه اي بالغ بر 2 ميليارد و 884 ميليون ريال از اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان قزوين در بخشهاي دامداري، كشاورزي صنايع دستي و ساير مشاغل براي خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني به بهره برداري رسيد.

کد مطلب 225518

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