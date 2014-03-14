کیارش اسدی‌زاده کارگردان جوان سینمای ایران که به تازگی پروانه ساخت فیلم سینمایی «توده» را دریافت کرده است به خبرنگار مهر گفت: این فیلم سینمایی در ادامه نگاهی که در فیلم «گس» داشتم یعنی توجه به مسایل خانوادگی و اجتماعی ساخته خواهد شد.

وی در ادامه افزود: موضوع این فیلم سینمایی درباره حقوق کودکان از بدو تولد و بی عدالتی هایی که درباره آنها صورت می گیرد، است. این ناعدالتی‌ها از نحوه رفتار والدین با فرزندان در محیط خانواده تا آنچه را در اجتماع برای بچه‌ها رخ می‌دهد، دربرمی‌گیرد.

کارگردان فیلم اکران‌نشده «گس» با اشاره به اینکه تهیه‌کنندگان فیلم جدیدش علی سرتیپی و منیژه حکمت هستند، عنوان کرد: فیلمنامه این فیلم سینمایی را من و شاهرخ کافی نوشته‌ایم و طبق برنامه‌ریزی انجام شده اوایل سال آینده فیلمبرداری «توده» را آغاز خواهیم کرد.

به گفته وی، فیلم سینمایی «توده» پربازیگر است اما تنها چهار بازیگر اصلی دارد که در حال حاضر مشغول مذاکره برای انتخاب بازیگران فیلم هستند.

اسدی‌زاده در پایان درباره اکران فیلم سینمایی «گس» گفت: قول صدور مجوز نمایش این فیلم سینمایی را داده‌اند و من هم امیدوار هستم که این اتفاق بیافتد اما صبر و تحمل بسیاری برای صدور مجوز این فیلم سینمایی لازم است.

فیلم سینمایی «گس» اولین ساخته بلند سینمایی اسدی‌زاده به دلیل اینکه پیش از دریافت پروانه ساخت، تولید شده است چند سالی است که در انتظار دریافت پروانه نمایش است. این فیلم در سه روایت داستان زوج‌هایی را تصویر می‌کند که مساله خیانت مرد به زن روابط آنها را دچار تنش کرده است.