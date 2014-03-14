افزایش 30 درصدی ترافیک تهران در اسفند/ تمهیدات پلیس راهور برای چهارشنبه آخرسال

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک ماه پایانی سال نسبت به ماه قبل از آن 30 درصد افزایش یافته است که علت عمده آن خریدهای نوروزی شهروندان است. در همین حال پیک ترافیک نیز در برخی نقاط از جمله بازار و محدوده مرکزی شهر تا ساعت 23 ادامه داشته و ماموران پلیس برای روانسازی ترافیک تا پاسی از شب در خیابان ها حضور دارند.

وی با اعلام اینکه هرگونه کار عمرانی و کنده کاری از 15 اسفند ممنوع شده است، گفت: پلیس تمهیدات لازم را برای تسهیل ترافیک انجام داده و ماموران راهور در شیفت های ویژه برای روانسازی ترافیک در معابر حاضر هستند.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران به منظور کاهش بار ترافیک در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد کنترل ورودی های طرح زوج و فرد تشدید شده و ماموران با حضور در این معابر از ورود خودروهای غیرمجاز جلوگیری می کنند. طرح ترافیک و زوج و فرد تا پایان روز 28 اسفند در تهران اجرا می شود.

رحیمی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای روانسازی ترافیک چهارشنبه آخر سال فراهم شده است، افزود:در این روز ماموران اقدام به بازگشایی معابر کرده و در آماده باش 100 درصد هستند. ضمن اینکه برای طرح نوروزی نیز تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است.