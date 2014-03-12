صدور خلعیت بیش از هزار فقره پرونده اراضی ملی/ 92 درصد اراضی کردستان سنددار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به صدور خلعیت بیش از هزار فقره پرونده اراضی ملی اظهار داشت: با صدور راي اين پرونده بيش از 600 هکتار از اراضي ملي تعيين تكليف شد.

وي با اشاره به این مطلب که خوشبختانه با پیگیری های جدی تا کنون 96 درصد پرونده های اراضی ملی به نفع دولت صادر شده است، افزود: کوتاه کردن دست سود جویان از اراضی ملی یکی از اولویت‌های کاری دادگستری استان کردستان است و تاكنون در راستاي تحقق اين مهم اقدامات بسيار خوبي اجرايي و عملياتي شده است.

رئیس کل دادگستری کردستان در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه بیان کرد: همچنین با توجه به اقدامات صورت گرفته از مجموع یک میلیون و 878 هزار هکتار موجود در استان کردستان یک میلیون و 630 هزار هکتار سنددار شده است.

گروسی یادآور شد: سند دار کردن 92 درصد از اراضی ملی استان كردستان گامی دیگر در راستای حفظ و حراست منابع طبیعی و استفاده به جا از اين نعمت خدادادي است.

وی با اشاره به این مطلب که بحث مستندسازی اراضی ملی تنها راه حفظ و حراست منابع طبیعی در برابر فرصت طلبان و افراد سودجو است، ادامه داد: با توجه به مستندات در حال حاضر رای 96 درصد پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها به نفع دولت صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: قانون در خصوص اراضی ملی طبق مصوبات موجود با متصرفان برخورد می کند و انتظار می‌رود با فرهنگ سازی مناسب شهروندان از عواقب و تبعات منفی تصرف خود سرانه اراضی ملی آگاه شوند.

گروسی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دستگاه قضا در استان كردستان در راستای حراست از منابع طبیعی در ایام نوروز تمهیدات ویژه ای دارد و به صورت شبانه روز گشت های ویِژه و قاضی های کشیک را در اختیار منابع طبیعی استان قرار داده است.

وی افزود: تعامل مردم با دستگاه اجرایی و قضایی در حفظ و حراست اراضی ملی نقش بسزایی دارد و انتظار می رود شهروندان در صورت مشاهده هر گونه دخل و تصرفی به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری کردستان در پايان سخنان خود در اين جلسه بیان کرد: نگهداری و انتقال موهبت های خدادادی به دیگر نسل ها ضروری است و تمامی آحاد جامعه باید در این خصوص به سهم خود گامی را بردارند.

در ابتداي اين جلسه مدير كل منابع طبيعي استان كردستان به بيان گزارشي از وضعيت اين حوزه در استان پرداخت و خواستار مشاركت فعال مردم و مسئولان براي حفاظت از منابع طبيعي كردستان شد.