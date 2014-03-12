انجام 1900 پرواز برای انتقال گردشگران به کیش در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، بهبود بهی زاده ظهر چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی با اشاره به آمادگی و هماهنگی های لازم با سیستم حمل ونقل دریایی با بهره مندی از لندینگ کرافت ها و هرمز12 و14 برای حمل مسافر و خودرو به جزیره کیش اظهارداشت: شناورهای مسافربری نیز به گردشگران و مسافران دریایی با هزینه های مصوب و بیمه آنها که قبلا اعلام شده است از طریق بنادرلنگه، چارک وآفتاب به صورت رفت وبرگشت به جزیره کیش خدمات می دهند.

وی سه ماه کار وتلاش برای زیباسازی، کارهای عمرانی واجرای طرح ها همراه با تاسیسات زیربنایی مانند آب وبرق، بندرگاه، فرودگاه را بسیار مهم و دانست وافزود: 9 مدرسه را درنقاط محروم جزیره مرمت و بازسازی کردیم ومخزن 20 هزار مترمکعبی آب افتتاح شد وشبکه های زیربنایی وسیستم فاضلاب اجرایی شدند ولی مشخص نبود این فاضلاب به کجا می رود وما با دعوت و کمک از اساتید دانشگاه شریف توانستیم چهار ایستگاه فاضلاب با ظرفیت شش هزار مترمکعب تولید را به 9 هزار متر مکعب افزایش بدهیم تا بوی نامطبوع تا 80 درصد در جزیره رفع شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش از راه اندازی تصفیه خانه 10 هزارمترمکعبی درسال آینده خبرداد و گفت: این تصفیه خانه در سال آینده عملیاتی می شود و درمدار قرار خواهد گرفت وتا پنج سا ل آینده نیز هیچگونه مشکلی نخواهیم داشت بطوریکه آبیاری فضای سبز جزیره را نیز تامین می کند و به 400 هزارمترمربع فضای سبز داشتیم که40 تا 50 هکتار نیزبه آن اضافه خواهیم کرد.

بهی زاده به برنامه های متنوع فرهنگی، هنری وتفریحی در طول ایام نوروز اشاره کرد و بیان داشت:علاوه برورزش ها وتفریحات دریایی، موسیقی سنتی وپاپ ، تئاتر های متنوع خیابانی، فوتبال دستی خانوادگی، استفاده از مکان های ورزشی کیش را در برنامه های تفریحی داریم و در حال تقویت گردشگری ساحل غربی جزیره کیش هستیم.

وی افزود: 607 سکوی نصب چادر در مصلای جزیره با2500 چادر سازمانی همچنین 2 هزار چادر شخصی برنامه ریزی شده است برای مسافران و گردشگران با ایجاد کمپ بحران برای مواقع ضروری برای متنوع بودن برنامه های ویژه نوروز همایش دوچرخه سواری، مسابقات فوتبال دستی، طناب کشی، دارت خانوادگی، مچ اندازی و جشنواره بادبادک ها نیز ازدیگر برنامه های ایام تعطیلات نوروز در جزیره کیش می باشد و شرایط برای سفر یک روزه به جزیره زیبای هندورابی نیز آماده شده است ودوستداران وعلاقمندان می توانند از بندرجزیره کیش با امکانات حمل ونقل مناسب دریایی به این جزیره سفرکنند.

بهی زاده در خاتمه اظهار داشت: با کمال تاسف در گذشته قوانین شهرسازی رعایت نشده است وباید ظرفیت های کیش دیده شود و با جدیت بدنبال ظرفیت سازی باشیم. ما امسال با نصب وراه اندازی آب نما در پارک شهر و اسکله جدید و همچنین در میدان سنایی که تا آخراسفند ماه به بهره برداری می رسد و شمع کوبی برای بهسازی وکشتی یونانی نیز آغاز شده است و تمامی اموال با تاکید و پیگیرهای مصرانه مهندس مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به دنبال شرایط مطلوب، ایده آل برای خدمت و پذیرایی از گردشگران و مسافرانی که مشتاقانه به کیش سفر می کنند آماده هستیم.