تشکیل اتاق فکر برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شجاعی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: تعریف فرایند مناسب برای بهره گیری از خرد جمعی مردم در روند توسعه، نیاز سنجی و پاسخ به نیاز مدیران استان با هدف تحقق مدیریت دانش بنیان در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری از جمله برنامه هایی است که لازم است در اولویت اصلی برای توسعه استان است.

وی تصریح کرد: طراحی و استقرار نظام اطلاعات مدیریت با هدف ارائه به موقع محصول فرایند های اتاق فکر توسعه استان به مدیران، ایجاد بانک اطلاعات خلاق و نوآورانه در موضوعات مرتبط با توسعه استان، برگزاری نشست های علمی، تخصصی با هدف انتقال و روزآمد کردن سطح دانش در بخش های مختلف از دیگر برنامه هایی است که در راستای توسعه استان انجام می گیرد.

شجاعی ادامه داد: ترویج تفکر علمی با رویکرد افزایش چابکی و پویایی در نظام اداری و اجرایی استان در راستای دستیابی به اهداف توسعه، ارائه پیشنهادات کاربردی در راستای ارتقاء شاخص های توسعه ای استان در مقایسه با متوسط کشوری و انجام مطالعات راهبردی در راستای تبیین چشم انداز توسعه استان در بخش های مختلف از دیگر برنامه هایی است که برای توسعه استان در اتاق فکر مطرح خواهد شد.

ایجاد نه اتاق فکر در استان چهارمحال و بختیاری

وی اذعان داشت: در هر اتاق فکر یک نفر صاحب نظر دانشگاهی، یک نفر صاحب نظر بخش خصوصی، یک نفر صاحب نظر پیشکسوت، یک نفر بازنشسته نظام اداری و یک خانم عضو تشکل های مردم نهاد و خود دبیر باید حضور داشته باشند.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: نه اتاق فکر در نه شهرستان و 30 سازمان خواهیم داشت و در کل چهل اتاق فکر را در این استان تشکیل می دهیم.

شجاعی تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای صاحبان اندیشه در اتاق فکر نخواهیم داشت و افراد حاضر در نشست های اتاق فکر می توانند به راحتی حرف خود را بزنند.