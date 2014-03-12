پنجمین جشنواره علوم پزشکی بقیه الله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر اصلانی فرمانده دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره دانشجو و تحقیق که با حضور جمعی از اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران و محققان برگزار شد، گفت: به منظور ارتقای سطح علمی کشور در گام اول می بایست در اندیشه و تفکر، باور "ما می‌توانیم" داشته باشیم که با شکل گرفتن این باور پایه های ارتقای علم گسترش یافته و در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) اظهار داشت: با نگاهی به گذشته در می یابیم که تمامی اقدامات بزرگ و حیاتی با حرکتهای کوچک در مسیر صحیح و منطقی آغاز شده‌اند.

وی با اشاره به روند پیروزی انقلاب اسلامی و توطئههای استکبار جهانی بر علیه ملت ایران تصریح کرد: طی بیش از 35 سال گذشته ملت ایران همواره دشمنی نظام استکباری که در راس آن امریکا قرار دارد را در عرصه‌های مختلف به طور ملموس حس کرده‌اند که دلیل آن را می‌توان مربوط به گفتمان انقلاب اسلامی که مغایر با خوی سلطه گری دشمنان است دانست.

اصلانی با بیان اینکه امروز عرصه علم و پژوهش نیازمند جهادگرانی همچون همت‌ها، باقری‌ها، و زین الدین‌ها است گفت: دانشجویان و محققان ما امروز می‌بایست با ایده‌های نو در محل تحصیل و آزمایشگاه‌ها گام‌های موثری را در راستای ارتقای توانمندی علمی کشور انجام دهند.

وی تاکید کرد: به منظور حرکت در این مسیر هیچگاه نباید تنها بر توانمندی‌های خود اتکا کرد بلکه توکل به خدا قدرتی مافوق بشری را نصیب مومنان می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) خاطر نشان کرد: سختی ها نباید موجب کم شدن انگیزه شود، اگر دل در گرو خدا قرار دهیم خداوند متعال به عنوان منشا تمامی علوم سختیها را آسان و شما را از دریای بیکران علم و معرفت بهره مند می کند.

وی با بیان اینکه دشمنان ما امروز ابراز توانمندی های خود غلو می کند تا ما را مرعوب کند، گفت: به منظور ارتقای سطح علمی کشور در گام اول می بایست در اندیشه و تفکر، باور "ما می‌توانیم" داشته باشیم که با شکل گرفتن این باور پایه های ارتقای علم گسترش یافته و در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

در پایان این مراسم پژوهشگران و محققان برتر پنجمین جشنواره دانشجو و تحقیق مورد تقدیر قرار گرفتند.