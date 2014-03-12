به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت سازماندهی و هدفمندی کانون های فرهنگی و اجتماعی زنان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر از 20 کانون تنها دو مورد به صورت نیمه فعال بوده و مابقی راکد است.

وی افزود: عمده رکود فعالیت کانون‌ها به دلیل عدم تخصیص اعتبار و غفلت از تجهیز این کانون‌ها بوده است.

موسوی تاکید کرد: کانون های فرهنگی و اجتماعی با هدف ارتقا سطح آگاهی فرهنگی و اجتماعی زنان از سال 83 فعالیت خود در استان اردبیل را آغاز کرده است و بعد از فعالیت مساعد در سال های اول به رکود کشیده شده اند.

مدیر کل امور خانواده و زنان استاندار تاکید کرد: این در حالی است که فعالیت سال های اول این کانون ها مملو از نتایج ارزنده بوده و توانسته است در شهرستان های مختلف فعالیت های قابل توجهی را در حوزه زنان به یادگار بگذارد.

موسوی با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر این کانون ها به تدریج غیرفعال شده است، اضافه کرد: در حال حاضر به غیر از یک کانون مابقی مکان فیزیکی برای استقرار نداشته و حتی انباری برای نگه داری اموال این نهادها اختصاص داده نشده است.

وی از عدم همکاری فرمانداری ها و نحوه برخورد با اعضای کانون ها انتقاد کرد و افزود: عمده مشکل کانون ها اختصاص مکان مشارکتی با سایر ادارات است.

به گفته مدیر کل امور خانواده و زنان استاندار علاوه بر این برخی از کانون ها به بهانه نبود مکان و از دست رفتن اموال مجبور به فروش اموال خود که با اعتبار اولیه تزیرق شده خریداری شده بود، شده اند.

وی افزود: این مهم زیان قابل توجهی را متوجه کانون ها کرده و هزینه صرف شده را بدون خروجی بر جای گذاشته است.

موسوی از فعال سازی کانون ها خبر داد و افزود: در آینده نزدیک با سفر به شهرستان ها وضعیت فعالیت کانون ها از نزدیک بررسی خواهد شد.