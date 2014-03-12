نخستین گردهمايي دستاوردهاي پژوهشي باستان شناسي خراسان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی لباف خانیکی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در این گردهمایی اظهار کرد: كاوش‌هاي باستان شناسي بايد هدفمند و كاربردي باشد و مردم از حاصل دستاوردهاي پژوهشگران مطلع شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اينكه كاوش هاي باستانشناسي بايد هدفمند و با حساسيت توسط كارشناس خبره و متخصص صورت گيرد، افزود: هر اثر و تپه تاريخي همچون كتابي است كه حفاري ها ناشيانه موجب سوختن برگ هاي ارزشمند مي شود.

لباف خانیکی با تاكيد بر اهميت دستاوردهاي باستان شناسان تصريح كرد: يافته باستان شناسي بايد به اهل فن و مردم ارائه شود كه كارشناسان آن را نقد و در تحليل هاي خود مورد بهره برداري قرار دهند.

وی گفت: در غير اين صورت كاوش بيهوده و به منزله تخريب يك گنجينه اطلاعات و آگاهي در مورد گذشتگان و ريشه هاي فرهنگي سرزمين خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: لذا به همين جهت پس از اين گردهمايي هر دو ماه يك بار باستان شناسان يافته هاي خود را ارائه خواهند كرد و از اصحاب رسانه نيز ميخواهيم كه نتايج اين دستاوردها را به اطلاع مردم برسانند تا مردم ضمن آگاهي، انتقادات خود را ابراز كنند.

شايان ذكر است دكتر گاراژيان با ارائه عكس هاي از يافته هاي باستان شناسي در شهرهاي بجنورد و نيشابور و سبزوار توانست تجسم عيني از خلاقيت ها و هنر نمايي هاي ساكنين اين سرزمين هاي كهن را نشان دهد.