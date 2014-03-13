بازگشت بارش ها به زنجان/تردد در جاده ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف و کولاک شدید در آستانه بهار تلاوت و شادابی خاص به هوای استان زنجان داد و در کنار آن موجب کندی تردد در برخی محورهای مواصلاتی استان بخصوص گردنه ای این استان شد.

بارش شدید برف و کولاک که از اواخر ساعت دیروز(چهارشنبه) در سطح نقاط مختلف استان زنجان رخ داد موجب آبگرفتگی و کندی تردد در معابر سطح شهرهای استان بخصوص شهر زنجان شد و همچنین باعث کندی تردد و تاکید مسئولان حمل و نقل جاده مواصلاتی استان به استفاده از زنجیر چرخ شد

مسئول مدیریت راههای استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم استفاده از زنجیر چرخ در کلیه محورهای استان بخصوص در گردنه های این استان تاکید کرد.

مسعود خوشکام با بیان اینکه در حال حاضر در کلیه محورهای استان به جز محور زنجان- تبریز بارش برف و کولاک حاکم است افزود: در حال حاضر در کلیومتر 35-75 آزادره زنجان-قزوین و همچنین جاده ترانزیت شاهد بارش شدید برف و کولاک هستیم لذا به رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند توصیه می شود از زنجیر چرخ استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین در کلیه محورهای مواصلاتی شهرستان خدابنده بخصوص در محور خدابنده-سلطانیه در گردنه دهجلالٰ قیدار به همدانٰ زنجان-طارم و گردنه های خانچایی و همچنین محور زنجان-دندی تنها بارش شدید برف و کولاک حاکم است و تردد تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.

خوشکام به رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان را دارند توصیه کرد قبل از اقدام به انجام سفر با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 و یا تماس با سامانه تلفن گویایی141 از وضعیت محورهای مواصلاتی استان زنجان اطلاع پیدا کنند.

همچنین فرمانده پلیس راه استان زنجان از روان بودن تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان به رغم بارش شدید برف و کولاک خبرداد.

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی به رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان را دارند توصیه کرد حتما از زنجیر چرخ برای تردد در محورهای برف گیر و گردنه های استان زنجان استفاده کنند.