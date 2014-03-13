شرکت های دانش بنیان پایه تحقق اقتصادی مبتنی بردانش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقربان کیانی شامگاه چهارشنبه در جلسه معاونین پژوهش و فناوری استان های کردستان، کرمانشاه و ایلام در سنندج با اشاره به دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان بیان کرد: شرکت های دانش بنیان پایه و اساس تحق اقتصاد مبتنی بر دانش که این مهم نیز زمینه ساز اقتصاد مقاومتی است،هستند لذا این شرکت ها باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

وی توجه ویژه به بخش پژوهش و تولید و همچنين کاربردی کردن علم در جامعه را از سیاست ها و رویکردهای جدید دانشگاه آزاد خواند و بیان کرد: تمامی ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه آزاد سنندج برای حرکت در راستای اهداف و رویکردهای جدید دانشگاه به کار گرفته می شود.

وی عنوان کرد: تبدیل علم به فناوری باعث ارتقای ثروت و رفاه شهروندان خواهد شد و این مهمترین دلیل برای در دستور کار قرار دادن این رویکرد در برنامه های دانشگاه است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد سنندج با داشتن منابع انسانی توانمند و خلاق و مدیریت اصولی در راستای سیاست های ابلاغی تاکنون توانسته با برگزاری همایش ها ،جشنواره ها و مسابقات مختلف در زمینه کاربردی کردن علم و تشویق دانشجویان به حضور در عرصه های پژوهشی اقدامات اساسی را انجام دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزاری نخستین همایش بین المللی عمران شهری، مسابقات ملی رباتیک، همایش ملی آلودگی های محیط زیست و چندین همایش دیگر با کیفیت بالایی را نشان از وجود پتانسیل های ارزنده در این دانشگاه ذکر کرد.

کیانی بر ایجاد انگیزه در محققان برای ارائه تحقیقات و پژوهش هایی در راستای رفع مشکلات جامعه تاکید کرد و افزود: یکی از مشکلات استان عدم ارتباط بین صنعت و دانشگاه است که برای تحقق توسعه و پیشرفت نیاز به برقراری این رابطه است.

وی ادامه داد: بخش صنعت در اکثر کشورهای جهان همواره مشکلات خود را به واحدهای دانشگاهی ارائه می کنند تا متخصصین و محققان اقدام به تحقیقات و پژوهش های مختلفی در راستای پیدا کردن بهترین راه حل برای آنها کنند.

وی از برقراری تعامل دانشگاه آزاد سنندج با دستگاه های اجرایی استان خبرداد و اظهارداشت: حمایت دستگاه های اجرایی استان از دانشگاه آزاد برای برگزاری همایش ها و مسابقات مختلف علمی و آموزشی در سطح ملی و بین المللی نشان از برقراری ارتباط و تعامل مطلوب دانشگاه با مسئولان استان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به اینکه در سنوات گذشته اعتبارات پژوهشی استانداری به دانشگاه های دولتی استان اختصاص پیدا می کرد، اعلام کرد: خوشبختانه با رایزنی ها و اقدامات اساسی که صورت گرفت در سال جاری 100 میلیون تومان از محل اين اعتبارات طرح هاي پژوهشي به دانشگاه آزاد اختصاص داده شد.

کیانی در پايان یادآورشد: امسال برای نخستین بار میزبانی برگزاری برنامه های هفته پژوهش استان به دانشگاه آزاد واحد سنندج سپرده شد و به گفته تمامی دست اندرکاران به خوبی از عهده این مسئولیت خطیر نیز برآمد.