سومین دوره مسابقات ملی رباتیک کردستان پایان یافت/حل مشکلات بخش صنعت با بهره گیری از ربات

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان که از 20 اسفند ماه با حضور 54 تیم از 12 استان کشور در سنندج آغاز شده بود شامگاه چهارشنبه با معرفی تیم های برگزیده به پایان رسید.

اختتامیه این دوره از مسابقات با به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط یکی از ربات های پرنده آغازی هیجان انگیز برای حاضرین به ارمغان آورد و در این هنگام همه موبایل به دست اقدام به فیلمبرداری از این صحنه کردند.

در اين مراسم كه با حضور معاون پژوهش و فناوري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، همچنين شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان نيز حضور داشتند و تيم هاي برگزيده نيز مورد تقدير و تجليل قرار گرفتند.

افزایش دو برابری کیفیت برگزاری مسابقات ملی رباتیک در کردستان

دبیر هیئت امنای دانشگاه های آزاد اسلامی کردستان در این مراسم گفت: دانشگاه امسال در برگزاری همایش ها وکرسی های نظریه پردازی و جشنواره هایی با رویکرد علمی و اجتماعی حضور فعالی داشت.

محمدقربان کیانی ادامه داد: مرکز رشد واحدهای فناور با همکاری سایر بخش های دانشگاه آزاد سنندج اقدام به برگزاری سومین دوره مسابقات ملی رباتیک کرد که این مهم نشان از پتانسیل نیروهای انسانی توانمند این دانشگاه است.

وی عنوان کرد: به گفته بسیاری از مسئولان و شرکت کنندگان کیفیت برگزاری این دوره 200 درصد نسبت به سنوات گذشته تغییر کرده است.

وی اظهارداشت: امیدورایم شاهد بهره برداری از دستاوردهای همایش ها و مسابقات برگزار شده توسط این دانشگاه هم باشیم.

دبیر هیئت امنای دانشگاه های آزاد اسلامی کردستان یادآورشد: بدون شک با ورود ربات به بخش صنعت بسیاری از مشکلات کنونی این بخش برطرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ناج و یکی از مدیران اجرایی سومین دوره مسابقات رباتیک آزد کردستان در این مراسم گفت: بعد از برگزاری دوره مقدماتی مسابقه ربات های پرنده پنج تیم به فینال راه یافتند و درپایان از میان آنها سه تیم برتر انتخاب شد.

نعیم آجیل فروشان عنوان کرد: سپس با حضور تیم های مذکور کارگاه تبادل تجربه برگزار شد که تمامی مباحث و اطلاعات بیان شده در اختيار تيم هاي شركت كننده قرار گرفت.

در ادامه برنامه ای نمایشی توسط سه تیم برتر ربات پرنده اجرا شد که طراحی این برنامه به گونه ای بود که ربات ها با هم به پرواز درمی آمدند ومی بایست با برخورد بهم تعادل خود را حفظ می کردند و در نهایت ربات هایی که سقوط می کردند از دور خارج می شدند که اجرای این برنامه بیشتر به منظور نشان دادن تبحر و مهارت اپراتورها برگزار شد.

در لیگ جنگجوی سنگین وزن تیم مجتمع آموزشی فانونس سنندج مقاوم اول، تیم دانش آموزی شیراز مقاوم دوم و آموزش فنی و حرفه ای کردستان مقاوم سوم را کسب کردند.

تیم سنه دژ از سنندح، تیم کورد دانش آموزان سنندج و دانشگاه آزاد سمای سنندج در لیگ جنگجوی سبک وزن مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

تیم آوات دانشگاه آزاد سنندج، تیم لاندا از سنندج و تیم تانک پرنده از نجف آباد اصفهان به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

در لیگ شبیه ساز دوبعدی فوتبال تیم هاواکس شیراز، پیکان شیراز و زاگرس ایلام به ترییب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

دانشگاه آزاد سمای اسلام شهر تهران با کسب مقام اول در لیگ پرنده برنده جایزه 30 میلیون ریالی این دوره از مسابقات شدند و مقام های دوم و سوم این لیگ هم به تیم هايي از نجف آباد اصفهان و امید تهران رسید.

در بخش ربات مسیریاب ساده تیم WOLF 1 از ایلام ، تیم دبیرستان دخترانه تیز هوشان فرزانگان سنندج و تیم فخرالدین اسعد گلستان به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



مقام اول در بخش مسیریاب ویژه به تیم WOLF 1 از ایلام، مقام دوم به دانشگاه پیام نور مازندران و مقام سوم نیز از به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج رسید.

از سه تیم شرکت کننده در کارگاه تبادل تجربه و طراحان پهباد رعد سرخ نیز با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل شد.

از طرف ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یک سکه بهار آزادی به مخترع بازوی روباتیکی زاهد كمانگر نيز اهدا شد.