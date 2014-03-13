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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

در طرح نوروزی/

110 پایگاه فوریت های پزشکی در سراسر سیستان و بلوچستان به مسافران خدمت رسانی می کنند

110 پایگاه فوریت های پزشکی در سراسر سیستان و بلوچستان به مسافران خدمت رسانی می کنند

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: به منظور ارایه خدمت و کمک به مسافران نوروزی تعداد 110 پایگاه ثابت و سیار در راه های مواصلاتی استان کار خدمت رسانی به گردشگران و مسافران نوروزی را بر عهده دارند.

فریبرز راشدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در همین راستا تعداد 98 پایگاه ثابت، تعداد 12 پایگاه سیار و همچنین 8 ایستگاه سلامت به صورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات پزشکی و درمانی به مسافران و گردشگران نوروزی هستند.

وی افزود: به منظور ارایه خدمات پزشکی و کمک به حادثه دیدگان احتمالی در سوانح پیش رو نسبت به استقرار دو تکنسین فوریت های پزشکی در پایگاه های مورد نظر اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تمامی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی در ایام نوروز نسبت به ارایه خدمات پزشکی فعال هستند افزود: در همین راستا با توجه افزایش مراجعات مردمی در ایام تعطیلات به بیمارستان ها  به دلیل تعطیلی کلینیک های خصوصی پیش بینی لازم در راستای افزایش تعداد پزشکان اورژانس در پایگاه های درمانی انجام شده است.

کد مطلب 2255477

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