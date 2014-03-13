مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه شامگاه چهار شنبه با حضور آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه، آیت الله مقتدایی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه، آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه، حجت الاسلام احمد مروی معاون امور ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری و همچنین جمعی از اساتید درس خارج و عالی حوزه در سالن همایش مدرسه علمیه دارالشفاء قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری به تشریح برنامه های این مجمع پرداخت و اظهار داشت: تشکیل مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه، جزو مطالبات مقام معظم رهبری است و پس از سفر مقام معظم رهبری به قم و رایزنی با مراجع تقلید، اراده‌ای شکل گرفت که موجب تشکیل این مجمع شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرموده‌اند: سال‌ها پیش در تهران با حضرات ملاقات داشته و در آنجا اشاره کردم که جامعه را گسترش دهید، لزومی ندارد که حتماٌ شورای مرکزی و تصمیم گیر خیلی وسیع باشد، باید این شورا متکی به یک قاعده وسیع و بزرگ باشد، که اکنون با تشکیل و افتتاح مجمع عمومی به فضل الهی این قاعده تحقق پیدا می‌کند.

معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین با بیان اینکه جامعه مدرسین با تشکیل این مجمع عمومی، رویش خواهد داشت، تصریح کرد: با تشکیل مجمع عمومی جامعه مدرسین، دامنه بزرگی از اساتید فاضل به بیان دیدگاه‌های خود در راستای ارتقا و پیشرفت‌های حوزه علمیه خواهند پرداخت.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه از اساتیدی که از هفت سال سابقه تدریس در سطح عالی و خارج دارند به اولین مجمع جامعه مدرسین حوزه علمیه دعوت شده است، تصریح کرد: اساتیدی که شش سال سابقه تدریس در حوزه را دارند، سال آینده وارد این مجمع می‌شوند و هر سال نیروهای جدید برای حضور در مجمع دعوت خواهند شد.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان این که مجمع عمومی رقیبی برای جامعه مدرسین نخواهد بود، گفت: جامعه مدرسین از جایگاه والایی برخودار است و صادقانه تلاش کردیم تا انسجام و یکپارچگی در حوزه ایجاد شود.

