بازدید رئیس سازمان سینمایی از سینما سروش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی عصر روز چهار شنبه 21 اسفند با همراهی مجید مسچی در بازدید از قسمت های مختلف و سالن های بازسازی و نوسازی شده سینما سروش ضمن ابراز رضایت از روند بازسازی این سینما گفت: امیدوارم با افتتاح این سینما در روزهای آینده و اکران فیلم های متنوع در این سینما شرایط رضایت تماشاچیان فراهم شود .

وی همچنین به دلیل کیفیت خوب سالن های این مجموعه علاقه مندی خود را برای اختصاص دادن یکی از سالن های سینما سروش به گروه هنر و تجربه ابراز کرد.

سینما سروش واقع در خیابان دکتر علی شریعتی با قدمت بیش از 50 سال از جمله سالن های خاطره انگیز تهران است که با کمک موثر موسسه «سینما شهر» بازسازی و نوسازی شده است، این سینما که قبل از بازسازی تک سالنه بود اینک با 3 سالن نمایش مدرن با سیستم پخش دیجیتال و صدای دالبی و امکانات جانبی مانند فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و کافی شاپ و... از بهترین سالن های سینما در کشور است که همزمان با نوروز، به جهت فراهم کردن رضایت عموم، اکران فیلم در آن آغاز می شود و افتتاح رسمی این سینما نیز بعد از تعطیلات عید انجام خواهد شد.

گفتنی است مرتضی مطلق مالک سینما سروش و هارون یشایایی تهیه کننده و از مالکین بخش خصوصی سینما نیز در این دیدار حضور داشتند.