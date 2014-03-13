هنوز برای صعود به لیگ برتر امیدواریم/ مسابقه راهیان و مس از شبکه کرمانشاه پخش می شود

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در آستانه دیدار این تیم مقابل مس رفسنجان در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول، اظهار داشت: این دیدار، مسابقه ای سخت برای ما خواهد بود چرا که مس رفسنجان ازجمله تیم های خوب و با انگیزه رقابت های امسال بود و هزینه های زیادی هم کرد.

وی با بیان اینکه تیم مس رفسنجان از بازیکنان و کادرفنی بسیار خوبی بهره مند است، گفت: آن ها در دو مسابقه اخیر خود موفق شد دو پیروزی ارزشمند دو برصفر مقابل فولاد یزد و پیکان تهران کسب کنند و از لحاظ روحی و آمادگی بدنی در شرایط مناسبی به سر می برند.

کریمی ادامه داد: تیم ما نیز تیم خوب و جوانی است که اگر در طول فصل دچار بدشانسی و برخی مسائل دیگر نمی شد امروز جایگاهی بسیار بهتر داشت و قطعا یکی از مدعیان اصلی صعود به شمار می رفت.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در مسابقه هفته گذشته مقابل ایرانجوان بوشهر، تنها عامل ناکامی ما بدشانسی بود و اگر تنها نیمی از موقعیت های خود را تبدیل به گل می کردیم می توانستیم در همان نیمه اول کار را تمام کنیم و سه امیتاز حساس آن مسابقه را بدست آوریم.

کریمی ادامه داد: با این وجود نباید حسرت گذشته ها را خورد و بهتر است به فکر آینده باشیم چرا که ما هنوز سه مسابقه دیگر داریم و در صورت موفقیت در آن ها و ناکامی سایر مدعیان می توانیم حداقل مقام دوم گروه را کسب کنیم.

وی افزود: هرچند در طول هفته ای که گذشت به علت بارندگی نتوانستیم تمرینات خوبی را برگزار کنیم اما با این حال بازیکنان مصمم هستند تا ناکامی هفته گذشته را جبران و سه امتیاز حساس دیدار برابر مس رفسنجان را کسب کنند.

کریمی گفت: تیم ما تاکنون پنج مسابقه در ورزشگاه کارگران برگزار کرده که در همه آن ها صاحب پیروزی شده است و با یاری خداوند متعال در دیدار برابر مس رفسنجان ششمین پیروزی متوالی خانگی خود را هم کسب می کنیم.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه همچنین با مهم ارزیابی کردن نقش تماشاگران در پیروزی های خانگی این تیم، از کلیه هواداران باشگاه دعوت کرد تا با حضور در دیدار فردای راهیان مقابل مس، زمینه پیروزی این تیم را فراهم آورند.

کریمی در ادامه از پخش مستقیم دیدار تیم های راهیان کرمانشاه و مس رفسنجان از شبکه استانی زاگرس خبر داد و گفت: سرانجام با رایزنی های بسیار، پخش مستقیم دیدارهای تیم راهیان از شبکه استانی میسر شد و دیدارهای باقیمانده خانگی پخش زنده خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از خبرگزاری مهر برای پیگیری موضوع پخس مستقیم مسابقات راهیان از شبکه کرمانشاه، گفت: این رسانه اثرگذار با انتشار گزارش و خبرهای مربوط به این موضوع زمینه را برای پخش مستقیم دیدارهای خانگی راهیان هموار کرد.

کریمی در پایان، ابراز امیدوار کرد سایر رسانه ها نیز در بازی های باقیمانده به کمک راهیان بیایند تا بتوانیم نتیجه لازم را در سه مسابقه باقیمانده کسب و بتوانیم حداقل به مرحله پلی آف صعود کنیم.

دیدار تیم های راهیان کرمانشاه و مس رفسنجان تیم های پنجم و ششم گروه دوم لیگ دسته اول از ساعت 15:15 دقیقه فردا (جمعه) در ورزشگاه کارگران کرمانشاه برگزار خواهد شد.