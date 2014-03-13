بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک با حضور حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه، علی صادقی فرماندار شهرستان قرچک، ابراهیم طاهرنژاد مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران، مدیران اجرایی و خانواده های معظم شهدا به مناسبت 22 اسفندماه سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام خمینی(ره) و روز بزرگداشت شهدا افتتاح شد.

ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک در منطقه باقرآباد، 20 متری شهید ملاآقایی، نبش رجایی دهم افتتاح شد.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در این مراسم با اشاره به سالروز تأسیس نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: اگر چه همه روزها متعلق به شهدا و خانواده‌های شهدا است اما نام‌گذاری سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نام شهدا یک اقدام ارزنده و کارشناسی شده است چرا که در حقیقت ثبت نام شهدا در تقویم، یاد آن‌ها را بیش از پیش تازه خواهد کرد.

خدمت به خانواده شهدا دارای اجری عظیم است



امام جمعه قرچک با بیان اینکه بنیاد شهید و فعالیت در آن سراسر توفیق معنوی است، اظهار داشت: اگر چه هر کسی در هر جایگاهی که با هدف خدمت به دیگران قدم بردارد عبادت کرده است اما خدمت به خانواده شهدا و خدمت در بنیاد شهید اجری مضاعف و توفیقی است که بی‌شک برای همه به دست نخواهد آمد.

وی با تأکید بر اینکه حرمت خانواده‌های شهدا باید در خور شأن آن‌ها حفظ شود، متذکر شد: تکریم ارباب رجوع که از اصول لازم در هر اداره‌ای به شمار می‌رود بی‌شک در این نهاد مقدس که به نام شهدا نام‌گذاری شده جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که ارباب رجوع‌ این نهاد حق بزرگی بر گردن مردم و مسئولان دارند.

رییس شورای فرهنگ عمومی قرچک عنوان کرد: مرگ واقعه ای است که برای همه انسانها پدید خواهد آمد و روزی همه ما باید از این دنیا به جهان آخرت برویم و انسان سعادتمند آن است که پس از مرگش، همه از آن به نیکی یاد کنند و حقیقتا شهدا از این خصوصیت برخوردار بود.

اسماعیلی یادآور شد: شهدا، پشتوانه معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و با گذشت زمان، ارزش، اهمیت و جایگاه رفیع آنان برای آحاد جامعه بیشتر نمایان می شود و انتقال رشادت‌های شهدا که در راستای حفظ آزادی و استقلال ملت جان خود را فدا کردند بهترین و کارسازترین قدرت نرم در برابر هجمه‌های فکری و فرهنگی دشمنان است.

این مسئول گفت: باید برای نهادینه شدن فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس بین تمام اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان و نوجوانان سعی و تلاش و همت بیشتری شود، لذا برای عملی شدن این مهم باید صاحبان اندیشه و اصحاب قلم در راستای مطرح شدن مسائل ارزشی در جامعه سعی و تلاش مضاعفی کنند.

وی با بیان اینکه امروز ملت ما شهادت را نه پایان زندگی بلکه اوج زندگی و بلندترین نقطه عروج می‌دانند افزود: امروز حیات جامعه و پیشرفت و توسعه کشور ما هدیه‌ای است که شهیدان با خون خود آن را به این کشور دادند و ما وظیفه داریم در راستای پاسداری و تقویت این هدیه ارزشمند گام برداریم.

اسماعیلی گفت: بی‌شک ملت فداکار و قدرشناس ایران اسلامی همواره قدردان والدین صبور و مقاوم شهیدان والامقام حماسه دفاع مقدس هستند، عزیزانی که نماد واقعی ایمان و صبر شدند و با تقدیم ثمره زندگی خود در دفاع از اسلام، وفاداری خود به انقلاب و اسلام را در تاریخ درخشان این مرز و بوم ترسیم کردند.

ترویج فرهنگ ایثار از اهداف تأسیس بنیاد شهید بوده است

فرماندار قرچک نیز این مراسم با بیان اینکه شهدا از جایگاه و مقام بالایی در نزد پروردگار برخور دارند اظهار داشت: خداوند به شهدا عزت، حرمت و مقام معنوی اعطا کرده است.

علی صادقی افزود: احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگهداشن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان،‌ تجلیل و تكریم از خانواده‌های معظم شهیدان، جدیت در امور فرهنگی خانواده های شاهد،‌ خوداتكایی و قانونمند كردن ارائه خدمات به آنان و بسیج امكانات نظام به منظور پراكندن عطر ملكوتی شهادت در جامعه،‌ محور فعالیت های این نهاد مقدس بوده که قابل تقدیر است.

وی اظهار امیدواری کرد: با افتتاح رسمی این اداره در شهرستان قرچک شاهد خدمات بهتری به خانواده های معظم شهدا باشیم.